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КМУ ликвидировал наркодепартамент Нацполиции

23 декабря 2016 года Источник:Zn,Ua

Правительство ликвидировало департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Об этом говорится в постановлении правительства №981 от 30 ноября, опубликованном 22 декабря.

Национальной полиции поручено обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируется.

Напомним, Департамент противодействия наркопреступности был создан в октябре прошлого года вместо Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что это поможет побороть коррупцию среди правоохранителей, ответственных за борьбу с наркотиками. Начальником нового наркодепартамента стла Илья Кива. После ряда скандалов И.Кива был уволен в мае 2016 года. В августе его преемником стал Андрей Кихтенко.

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