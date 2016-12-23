КМУ ликвидировал наркодепартамент Нацполиции

Vox Populi

Ваши ожидания от работы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений?

Реальный возврат части активов Новая работа для юристов Отвлечение внимания от важных реформ Снижение контроля за действиями нынешней власти

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.