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Фонд госимущества Украины отчитался о своей работе

23 декабря 2016 года Источник:Finance.Ua

Поступления в государственный бюджет от приватизации, аренды госимущества и дивидендов госкомпаний, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), за 2016 год выросли на 47% по сравнению с прошлым годом – до 2,6 млрд грн. Об этом сообщается в отчете ФГИУ.

В фонде отметили, что указанные данные учитывают ожидаемые поступления средств в конце года.

Так, ФГИУ перечислил в госбюджет от дивидендов госкомпаний в его управлении 1,249 млрд грн, что в 3,3 раза больше, чем в 2015 году, и является самым большим показателем за последние 10 лет.

По результатам приватизации в этом году Фонд госимущества перечислил вдвое больше средств, чем в 2015 году, – 331 млн грн. Этого удалось достичь благодаря продаже 147 объектов государственной и коммунальной собственности. При этом всего было объявлено более тысячи аукционов, большинство из которых не состоялись.

От аренды госсобственности бюджет получил 1,02 млрд грн, что на 16% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, согласно Бюджетному кодексу, в 2016 году от приватизации ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в этом году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

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