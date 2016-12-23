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Суд арестовал имущество экс-замглавы банка "Финансы и Кредит"

Суд арестовал имущество экс-замглавы банка "Финансы и Кредит"

Печерский районный суд арестовал имущество бывшего заместителя председателя правления банка “Финансы и Кредит” Игоря Копертехина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

В апреле 2012 года председатель правления банка Владимир Хлывнюк сообщил помощнику депутата Константина Жеваго (был помощником с ноября 2007 по декабрь 2012), заместителю председателя правления банка Игорю Копертехину (был заместителем с 11 февраля 2010), а также группе лиц о плане, направленном на завладение имуществом банка.

Помощник депутата, действуя по доверенности от кипрской компании Nasterno Commercial Limited, заключил с Meinl Bank AG (Австрия) договор об открытии кредитной линии с лимитом в 50 млн долларов.

В свою очередь руководитель банка “Финансы и Кредит” в апреле 2012 года заключил от имени банка с Meinl Bank AG договор залога, по условиям которого “Финансы и Кредит” выступает залогодателем, а Meinl Bank AG – залогодержателем.

Согласно условиям договора, залогодержатель готов по поручению залогодателя открыть для Nasterno Commercial Limited (заемщику) кредитную линию на сумму 50 млн долларов.

Для обеспечения обязательств заемщика по договору “Финансы и Кредит” обязуется предоставить в залог свое право собственности и остатки средств на счете залогодержателя.