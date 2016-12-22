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Конкурсная комиссия избрала госсекретарем Минфина Е.Капинуса

22 декабря 2016 года Источник:Цензор.НЕТ

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Евгения Капинуса государственным секретарем Министерства финансов. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

На данный момент Е.Капинус является заместителем министра - руководителем аппарата Минфина.

Е.Капинус родился 1 февраля 1978 года, в 2000 году закончил Черкасский институт управления. С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации Президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата Президента, где занимал руководящие должности. С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета Министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при Президенте. В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с правительством.

В 2015 году г-н Капинус задекларировал 207,9 тыс. гривен доходов и 18 тыс. долларов наличных средств.

Также конкурсная комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении 1 года имел бы право быть назначенным госсекретарем, если бы Е.Капинус отказался от должности, либо произошел бы форс-мажор.

В то же время второй кандидат, который прошел в финал конкурса (руководитель патронатной службы Минфина Денис Улютин) не набрал достаточного количества баллов, чтобы стать резервным кандидатом.

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