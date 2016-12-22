Сегодня 22 декабря 2016 года, 23:48

Госслужащим хотят предоставлять в аренду государственное жилье

Введение института арендного жилья и создание государственного фонда арендного жилья решит вопрос обеспечения жильем госслужащих и молодых специалистов и заинтересует инвесторов. Об этом сообщили в Минрегионстрое.

«Сегодня в Европе более 50% жилья является арендованным, в то время как на Украине такое понятие практически отсутствует. Государственный фонд арендного жилья позволит обеспечить жилищные потребности госслужащих без передачи служебного жилья в собственность.

На сегодня мы имеем дело с тем, что чиновник, заходя на новую должность, сразу получает в собственность служебное жилье, независимо от того, сколько и с каким результатом он проработает на государство.

Наше предложение – предоставлять специалистам государственное жилье в аренду. Если человек проработает на должности, скажем, 5 или 10 лет, тогда он сможет переоформить его в собственность», – сообщил заместитель руководителя ведомства Лев Парцхаладзе.