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Госслужащим хотят предоставлять в аренду государственное жилье

22 декабря 2016 года Источник:Finance.Ua

Введение института арендного жилья и создание государственного фонда арендного жилья решит вопрос обеспечения жильем госслужащих и молодых специалистов и заинтересует инвесторов. Об этом сообщили в Минрегионстрое.

«Сегодня в Европе более 50% жилья является арендованным, в то время как на Украине такое понятие практически отсутствует. Государственный фонд арендного жилья позволит обеспечить жилищные потребности госслужащих без передачи служебного жилья в собственность.

На сегодня мы имеем дело с тем, что чиновник, заходя на новую должность, сразу получает в собственность служебное жилье, независимо от того, сколько и с каким результатом он проработает на государство.

Наше предложение – предоставлять специалистам государственное жилье в аренду. Если человек проработает на должности, скажем, 5 или 10 лет, тогда он сможет переоформить его в собственность», – сообщил заместитель руководителя ведомства Лев Парцхаладзе.

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