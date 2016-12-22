АО Spenser & Kauffmann стало членом Китайской Торговой Ассоциации

Адвокатское объединение Spenser & Kauffmann стало членом Китайской Торговой Ассоциации (Chinese Commerce Association).
«Нам, безусловно, интересна миссия КТА, которая заключается в создании коммуникационной платформы между Украиной и Китаем, укреплении связей и сотрудничества между китайскими и украинскими компаниями и организациями, улучшении информационного обмена и развитии бизнеса между двумя странами,- заметил управляющий партнер Spenser & Kauffmann Валентин Загария. - Поэтому работа в рамках Ассоциации станет для нашей компании одним из важных элементов ведения в Украине социально-ответственного бизнеса, заинтересованного в экономическом развитии страны».
Китайская Торговая Ассоциация была создана в Украине 18 мая 2015 года при поддержке Правительства КНР и является добровольным, негосударственным, договорным, неприбыльным объединением китайских и украинских предприятий с китайским капиталом, а также других юридических лиц.
Ассоциация способствует созданию нового формата торговли и экономического партнерства Китая и Украины. Приоритетами деятельности КТА является коллективная защита интересов ее членов в отношениях с органами государственной власти, с иностранными неправительственными и международными организациями; содействие в создании условий для выхода ее членов на рынки Китая и Украины и по вопросам ведения бизнеса; поддержка законных интересов членов КТА по дипломатическим каналам, в частности, между дипломатическим представительством Китайской Народной Республики в Украине и Правительством Украины; регулярная информационная поддержка относительно процессов, которые влияют на ведение бизнеса в Украине; законодательные инициативы по вопросам совершенствования режима предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата в Украине.
Сохранить:
Контакты:
Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.
Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс
Открыто экспертное объединение "Артифекс"
Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу
Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: