Сегодня 22 декабря 2016 года, 23:41

АО Spenser & Kauffmann стало членом Китайской Торговой Ассоциации

Адвокатское объединение Spenser & Kauffmann стало членом Китайской Торговой Ассоциации (Chinese Commerce Association).

«Нам, безусловно, интересна миссия КТА, которая заключается в создании коммуникационной платформы между Украиной и Китаем, укреплении связей и сотрудничества между китайскими и украинскими компаниями и организациями, улучшении информационного обмена и развитии бизнеса между двумя странами,- заметил управляющий партнер Spenser & Kauffmann Валентин Загария. - Поэтому работа в рамках Ассоциации станет для нашей компании одним из важных элементов ведения в Украине социально-ответственного бизнеса, заинтересованного в экономическом развитии страны».

Китайская Торговая Ассоциация была создана в Украине 18 мая 2015 года при поддержке Правительства КНР и является добровольным, негосударственным, договорным, неприбыльным объединением китайских и украинских предприятий с китайским капиталом, а также других юридических лиц.

Ассоциация способствует созданию нового формата торговли и экономического партнерства Китая и Украины. Приоритетами деятельности КТА является коллективная защита интересов ее членов в отношениях с органами государственной власти, с иностранными неправительственными и международными организациями; содействие в создании условий для выхода ее членов на рынки Китая и Украины и по вопросам ведения бизнеса; поддержка законных интересов членов КТА по дипломатическим каналам, в частности, между дипломатическим представительством Китайской Народной Республики в Украине и Правительством Украины; регулярная информационная поддержка относительно процессов, которые влияют на ведение бизнеса в Украине; законодательные инициативы по вопросам совершенствования режима предпринимательской деятельности и улучшению инвестиционного климата в Украине.