Сегодня 22 декабря 2016 года, 23:42

Завтра КСУ обнародует решение по делу об ограничении пенсий военнослужащих

Завтра, 23 декабря, Конституционный Суд Украины обнародует решение по делу об ограничении максимальной пенсии военнослужащих и приостановлении ее выплаты отдельным категориям работающих лиц. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, завтра, 23 декабря в 10:00 Конституционный Суд Украины обнародует Решение по делу о соответствии Конституции Украины положениям второго предложения ч.7 ст.43, первого предложения ч.1 ст.54 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

В соответствии с положениями второго предложения ч.7 ст.43 Закона №2262 временно, в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, ограничили максимальный размер пенсии суммой, которая не может превышать 10 740 гривен. Положениями первого предложения ч.1 ст.54 приостановлена выплата назначенной пенсии лицам, работающим на должностях и на условиях, предусмотренных законами Украины «О государственной службе», «О прокуратуре», "О судоустройстве и статусе судей».

Обосновывая неконституционность оспариваемых положений Закона №2262, субъект права на конституционное представление пришел к выводу, что в результате временного ограничения максимального размера пенсии военнослужащих на уровне 10 740 гривен и приостановления ее выплаты отдельным категориям работающих лиц произошло сужение содержания и объема существующих прав и свобод военнослужащих на социальную защиту, в частности права на получение пенсии.