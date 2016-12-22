Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 декабря 2016 года, 23:42

Генеральный партнер 2016 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Завтра КСУ обнародует решение по делу об ограничении пенсий военнослужащих

22 декабря 2016 года Источник:Украинские Национальные Новости

Завтра, 23 декабря, Конституционный Суд Украины обнародует решение по делу об ограничении максимальной пенсии военнослужащих и приостановлении ее выплаты отдельным категориям работающих лиц. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, завтра, 23 декабря в 10:00 Конституционный Суд Украины обнародует Решение по делу о соответствии Конституции Украины положениям второго предложения ч.7 ст.43, первого предложения ч.1 ст.54 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

В соответствии с положениями второго предложения ч.7 ст.43 Закона №2262 временно, в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, ограничили максимальный размер пенсии суммой, которая не может превышать 10 740 гривен. Положениями первого предложения ч.1 ст.54 приостановлена выплата назначенной пенсии лицам, работающим на должностях и на условиях, предусмотренных законами Украины «О государственной службе», «О прокуратуре», "О судоустройстве и статусе судей».

Обосновывая неконституционность оспариваемых положений Закона №2262, субъект права на конституционное представление пришел к выводу, что в результате временного ограничения максимального размера пенсии военнослужащих на уровне 10 740 гривен и приостановления ее выплаты отдельным категориям работающих лиц произошло сужение содержания и объема существующих прав и свобод военнослужащих на социальную защиту, в частности права на получение пенсии.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (991) от 20/12/16 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (991)
Государство и юристы

Бесконтрольный выстрел

Отрасли практики

Обновить на стройке

Продвижение

35-й кадр

Тема номера:

Честным образом

Архив голосованийVox Populi

Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?

Оформление завещания

Регистрацию компании

Уплату судебного сбора

Подбор сотрудников для вашей компании

Не доверяю роботам

Не доверяю никому

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • ipstyle
    АФ «Династия»
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
    aequo
Пресс-релизы

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом