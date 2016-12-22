Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 декабря 2016 года, 23:50

Генеральный партнер 2016 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент дополнительно выделил 450 млн грн на погашение долгов по зарплатам шахтеров

22 декабря 2016 года Источник:Українські Новини

Верховный Совет направил дополнительно 450 млн гривен из государственного бюджета на 2016 год на поддержку государственных угледобывающих предприятий, в частности на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции, для погашения долгов по заработной плате перед работникам государственных угольных предприятий. За принятие соответствующего законопроекта №4744 в целом проголосовали 253 депутата, при минимально необходимых 226.

270 млн гривен было направлено из резервного фонда госбюджета, 180 млн гривен - из поступлений местных бюджетов Крыма и Севастополя (с условием возврата этих средств после восстановления контроля над полуостровом).

Автором законопроекта является член фракции «Народный фронт» Михаил Бондар.

Согласно редакции данного законопроекта, принятой в первом чтении, на дотации шахтерам предлагалось направить 1 млрд гривен.

Министерство финансов выступало против этого законопроекта и отмечало, что он не соответствует принципу сбалансированности бюджетной системы, поскольку в данном случае средства резервного фонда государственного бюджета не могут быть использованы как источник покрытия дополнительных расходов.

В текущей версии госбюджета-2016 на дотации шахтерам предусмотрено 250 млн гривен. При этом в течение 2016 года Минфин несколько раз перераспределял средства из других расходных статей Минэнерго на дотации госшахтам.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (991) от 20/12/16 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (991)
Государство и юристы

Бесконтрольный выстрел

Отрасли практики

Обновить на стройке

Продвижение

35-й кадр

Тема номера:

Честным образом

Архив голосованийVox Populi

Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?

Оформление завещания

Регистрацию компании

Уплату судебного сбора

Подбор сотрудников для вашей компании

Не доверяю роботам

Не доверяю никому

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • ipstyle
    aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом