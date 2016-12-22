Парламент дополнительно выделил 450 млн грн на погашение долгов по зарплатам шахтеров

Верховный Совет направил дополнительно 450 млн гривен из государственного бюджета на 2016 год на поддержку государственных угледобывающих предприятий, в частности на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции, для погашения долгов по заработной плате перед работникам государственных угольных предприятий. За принятие соответствующего законопроекта №4744 в целом проголосовали 253 депутата, при минимально необходимых 226.
270 млн гривен было направлено из резервного фонда госбюджета, 180 млн гривен - из поступлений местных бюджетов Крыма и Севастополя (с условием возврата этих средств после восстановления контроля над полуостровом).
Автором законопроекта является член фракции «Народный фронт» Михаил Бондар.
Согласно редакции данного законопроекта, принятой в первом чтении, на дотации шахтерам предлагалось направить 1 млрд гривен.
Министерство финансов выступало против этого законопроекта и отмечало, что он не соответствует принципу сбалансированности бюджетной системы, поскольку в данном случае средства резервного фонда государственного бюджета не могут быть использованы как источник покрытия дополнительных расходов.
В текущей версии госбюджета-2016 на дотации шахтерам предусмотрено 250 млн гривен. При этом в течение 2016 года Минфин несколько раз перераспределял средства из других расходных статей Минэнерго на дотации госшахтам.
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