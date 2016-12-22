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Закон об улучшении инвестклимата могут отменить

22 декабря 2016 года Источник:Finance.Ua

В Верховном Совете зарегистрирован проект постановления об отмене принятого закона об улучшении инвестиционного климата на Украине. Данный проект постановления №5368-п1 «Об отмене решения Верховного Совета о принятии во втором чтении и в целом проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата на Украине)» был зарегистрирован 21 декабря.

Инициатором законопроекта стал депутат Сергей Соболев.

«21 декабря Верховный Совет принял законопроект №5368 об улучшении инвестиционного климата на Украине. Принятие этого решения состоялось с грубыми нарушениями требований регламента Рады, а потому оно не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене в предусмотренный регламентом способом», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, 21 декабря парламент принял законопроект №5368 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно повышения инвестиционной привлекательности Украины).

Данный документ предлагал ликвидировать налоговую милицию и создать финансовую полицию с подчинением ее Министерству финансов; передать право предоставления обобщенных консультаций по вопросам применения налогового законодательства Минфину, что уменьшит долю консультаций, которые нарушают права налогоплательщиков; законодательно закрепить функциональные возможности электронного кабинета плательщика налогов.

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