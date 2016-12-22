Депутаты поддержали Закон об амнистии в 2016 году с предложениями Президента

Верховный Совет Украины принял закон «Об амнистии в 2016 году» с предложениями Президента Украины Петра Порошенко (№4255). После многих попыток закон был принят 226 голосами депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимом минимуме в 226).
Как отметил представитель президента Артур Герасимов, закон не может быть подписан президентом, учитывая, в частности, что терминология закона об определении круга лиц, к которым применяется амнистия, требует приведения в соответствие с законом о применении амнистии и Уголовного кодекса. В частности, закон в подавляющем большинстве случаев оперирует понятием «лицо, осужденное за преступление», «осужденный».
Так, необоснованно исключается возможность применения амнистии к лицам, уголовное дело в отношении которых рассмотрено судом, но приговоры в отношении которых не вступили в законную силу.
Кроме того, статьей 2 Закона предусмотрено освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, такой категории лиц как обвиняемые.
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