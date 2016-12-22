Верховный Совет исключил Надежду Савченко из делегации в ПАСЕ

Парламент отменил внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховного Совета в Парламентской ассамблее Совета Европы. «За» постановление №5572 о внесении изменений в постановление «Об обращении Верховного Совета Украины к международным организациям и межпарламентских ассамблей об освобождении украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко» от 25 декабря 2014 года №45-VIII проголосовали 237 народных депутатов из 324, зарегистрированных в сессионном зале.
Принятым постановлением, внесенным членами Комитета парламента по иностранным делам, предусмотрено исключить пункт 2 из постановления «Об обращении Верховного Совета Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям относительно освобождения украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко». Соответствующим пунктом предлагалось внеквотно избрать Савченко членом постоянной делегации Верховного Совета в ПАСЕ. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Как заявил во время представления проекта постановления председатель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев, внесение изменений в постановление объясняется «изменением обстоятельств, при которых оно было принято», - когда Н.Савченко незаконно содержалась под стражей на территории России. По его словам, включение Н.Савченко в состав делегации вне квот «оказало ей поддержку этой влиятельной международной парламентской организации, что в значительной степени способствовало освобождению и возвращению на Украину».
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