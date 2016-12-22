он же e-mail

Сегодня 22 декабря 2016 года, 23:44

В правительстве предложили забирать «необоснованные активы граждан» еще до суда

Кабинет Министров предлагает Верховному Совету ввести возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда. Об этом говорится в законопроекте №5577, зарегистрированном в парламенте 22 декабря.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что взыскание необоснованных активов в доход государства до окончания уголовного производства осуществляется по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления генерального прокурора или его заместителя.

Взыскание может применяться к денежным средствам, ценным бумагам, платежным документам, банковским металлам и драгоценным камням, если их стоимость превышает 1 тыс. размеров минимальной заработной платы (сейчас - 1 600 000 гривен).

Предлагается установить, что взыскание необоснованных активов не является мерой юридической ответственности, и применяется независимо от гарантированных законодательством их владельцу иммунитета или каких-либо других особенностей его правового статуса.

При этом законность происхождения активов должен доказывать ответчик, а не прокурор.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.