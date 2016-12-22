Кабинет Министров предлагает Верховному Совету ввести возможность взыскания необоснованных активов граждан, подозреваемых в совершении преступлений, до приговора суда. Об этом говорится в законопроекте №5577, зарегистрированном в парламенте 22 декабря.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что взыскание необоснованных активов в доход государства до окончания уголовного производства осуществляется по решению суда по результатам рассмотрения искового заявления генерального прокурора или его заместителя.
Взыскание может применяться к денежным средствам, ценным бумагам, платежным документам, банковским металлам и драгоценным камням, если их стоимость превышает 1 тыс. размеров минимальной заработной платы (сейчас - 1 600 000 гривен).
Предлагается установить, что взыскание необоснованных активов не является мерой юридической ответственности, и применяется независимо от гарантированных законодательством их владельцу иммунитета или каких-либо других особенностей его правового статуса.
При этом законность происхождения активов должен доказывать ответчик, а не прокурор.
Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
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