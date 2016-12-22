Парламент снизил тариф для крупной солнечной электрогенерации

Верховный Совет на период 2017-2030 годов снизила в 1,8 раза коэффициент «зеленого тарифа» для солнечных электростанций установленной мощностью более 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до июля 2015 года. За принятие соответствующего законопроекта №5129 в целом полосовало 232 депутата при минимально необходимых 226.
Для СЭС более 10 МВт, введенных в эксплуатацию до апреля 2013 года, коэффициент зеленого тарифа снижен с 8,64 до 4,80; для СЭС, введенных с апреля 2013 по 31 декабря 2014, - с 6,30 до 3,50; для СЭС, введенных с января по июль 2015, - с 5,67 до 3,15.
По словам председателя комитета Верховного Совета во вопросам ТЭК Александра Домбровского («Блок Петра Порошенко») такое решение позволит сэкономить для энергорынка порядка 3 млрд гривен в год. Представляя законопроект, народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что если Рада не поддержит этот проект, с 1 января 2017 года тариф для солнечной электрогенерации, «которую построил господин Клюев», увеличится в два раза.
Напомним, что в октябре украинский министр экологии Остап Семерак заявил, что китайские компании CCEC и GCL готовы вложить 1 млрд долл. США в строительство парков солнечной энергии в Чернобыльской зоне.
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