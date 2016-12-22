Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:22

К 2025 году пенсионеры будут сами определять время выхода на пенсию, – министр соцполитики

На Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд. Об этом сказал министр Андрей Рева в ходе встречи с представителями Всемирного банка.

«Наша идея в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Каждый будущий пенсионер определит его сам, в зависимости от того, как платил взносы», - цитирует министра пресс-служба.

При этом А.Рева уточнил, что сейчас на Украине из 26 млн трудоспособных граждан взносы платят только 10 млн человек. В этой связи, подчеркнул министр, важно восстановить стимулы уплаты взносов, поскольку именно это является элементом наличия страхового стажа. Читайте также Порошенко рассказал, когда на Украине возможно увеличение пенсий «Должен выполняться контракт поколений. Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а те, кто сегодня работают, выполняют его (контракт - УНИАН) лишь на 40%», - отметил министр.

Он обратил внимание, что наряду с необходимостью восстановления уплаты взносов в полном объеме необходимо также переходить к разработке и внедрению пенсионной реформы, поскольку в нынешнем виде она неэффективна и Пенсионный фонд «вскоре рухнет».

«И тогда чиновников спросят: почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?» - задался вопросом министр. Он подчеркнул, что необходимость уплаты взносов должна стать ключевым акцентом реформы и разъяснительной работы относительно пенсионной реформы. Вместе с тем, собственно реформа, по словам г-на Ревы, будет разработана при непосредственном участии широкого круга специалистов, в том числе представителей Всемирного банка. Первые ключевые позиции реформы будут представлены уже через два месяца.

В 2017 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит свыше 150 млрд грн, что является весьма значительным показателем. Ключевые кредиторы Украины отмечают, что такой дефицит - одна из наиболее тяжелых нагрузок на бюджет, которая должна быть снижена. Один из способов снижения дефицита ПФ - проведение пенсионной реформы. Правительство в рамках работы с основным кредитором - Международным валютным фондом анонсировало пенсионную реформу в 2014 году, однако экономическая и политическая ситуация в стране не позволяла этого сделать. Вместе с тем, начало реформы уже в 2017 году является одним из условий сотрудничестве Украины с МВФ.