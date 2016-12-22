Могут ли обязательства перед держателями евробондов «Приватбанка» быть конвертированы в его капитал в принудительном порядке, - мнение юристов

Как известно, в воскресенье вечером Кабинет Министров Украины рассмотрел вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «Приватбанк» в стопроцентную государственную собственность.
Могут ли обязательства перед держателями евробондов «Приватбанка» быть конвертированы в его капитал в принудительном порядке? Об этом «ЮП» рассказали Ольга Просянюк, адвокат, к.ю.н., управляющий партнер АО «AVER LEX» и Владимир Енич, адвокат судебного департамента АО «AVER LEX».
Коммерческий банк «Приватбанк» по организационно-правовой форме – публичное акционерное общество. Согласно ч.2 ст. 21 ЗУ «Об акционерных обществах», акционерным обществам разрешается эмиссия акций и облигаций для конвертации обязанностей общества в ценные бумаги в процедуре, установленной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Соответственно, согласно п.1 ч.2 подразд.1 разд. ІІ Порядка увеличения (уменьшения) уставного капитала публичного или частного акционерного общества, утвержденного Решением НКЦБФР от 14.05.2013, источником увеличения уставного капитала ПАТ являются в частности права истребования по денежным обязательствам. Ч.6 подразд.1 разд. ІІ вышеупомянутого Порядка говорит нам, что в случае размещения акций, их оплата производится путем зачисления встречных однородных требований по денежным обязательствам – по соглашению между обществом и инвестором.
Согласно ст. 41 Конституции Украины, каждый имеет право распоряжаться собственным имуществом. Никто не может указывать держателю еврооблигаций, как ему поступать со своим законным правом истребования имущества.
Но, в то же время Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (ст. 41-1) описывает общие положения конвертации обязательств банка перед собственниками облигаций. А именно: Фонд, перед осуществлением докапитализации банка, имеет право осуществить обмен таких обязательств на акции допэмиссии банка, что позволяет конвертировать обязательства перед держателями евробондов в принудительном порядке.
Очевидно, это не тот вариант, на который рассчитывают держатели облигаций. В то же время, по имеющейся информации из открытых источников, проспект эмиссии еврооблигаций содержит общие условия компенсации средств в случае смены собственника банка, например, возврат денежных средств новыми собственниками.
Логично предположить, что новый менеджмент банка, а равно и руководство НБУ, не будет в бесспорном порядке осуществлять компенсацию средств держателей. Таким образом, им необходимо будет защищать свои интересы в суде.
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