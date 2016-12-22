Депутаты отклонили законопроект о компенсации людям, потерявшим жилье на Донбассе

Верховный Совет отклонил законопроект о выплате компенсации людям, которые потеряли жилье на Донбассе. Депутаты отказались отправлять документ на доработку.
Проектом Закона предусматривалось определить размер и порядок возмещения убытков; порядок обследования объектов, расположенных в населенных пунктах на соответствующих территориях Донецкой и Луганской областей; категории повреждения объектов; порядок взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Также предлагалось осуществлять компенсационные выплаты населению для частичного возмещения стоимости строительства и приобретения жилья взамен уничтоженного, капитального и текущего ремонта поврежденного жилья, частичного возмещения стоимости разрушенных или поврежденных хозяйственных помещений, стоимости имущества, которое находилось в разрушенных объектах, не подлежащих восстановлению и непригодных для дальнейшего проживания за счет средств государственного бюджета по отдельной программе. При этом размер компенсации не определен.
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