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В Нацбанке назвали условия для отмены валютных ограничений

22 декабря 2016 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк Украины может снять валютные ограничения с рынка после получения четвертого транша Международного валютного фонда - уже в начале следующего года. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

«Национализация Приватбанка, стабильная ситуация на рынке, приток валюты, принятие бюджета - все это будет способствовать получению четвертого транша МВФ. Что станет положительным сигналом для снятия валютных ограничений», - сообщил г-н Чурий.

При этом миссию МВФ и пересмотр программы расширенно финансирования Нацбанк ожидает в начале следующего года.

«В этом году этого (пересмотра программы - ред.) точно не произойдет. На следующей неделе в Европе, Америке - праздники. Думаю, к этому вопросу мы вернемся в начале следующего года», - добавил замглавы регулятора.

Насчет точной суммы транша, будет ли его объем, как и планировалось 1,3 млрд долларов, О.Чурий отметил, что это вопрос к кредитору, Международному валютному фонду.

«Он решает сумму транша, который готов предоставить нашей стране», - уточнил он.

Как сообщалось, в 2016 сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом после годичного перерыва все же продолжилось.

После формирования нового правительства и выполнения условия по повышению тарифов на услуги ЖКХ в сентябре Киев получил третий транш МВФ – 1 млрд долл. США.

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