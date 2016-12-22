КСУ перенес рассмотрение е-декларирования из-за неявки заявителей

Конституционный Суд отложил рассмотрение конституционности электронного декларирования доходов чиновников по причине неявки инициаторов представления. Об этом сообщил Председатель суда Юрий Баулин.
По его словам, на заседание не явились инициаторы обращения - депутаты от фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Шпенов, Юрий Мирошниченко. Также не явился в суд представитель президента и директор Национального антикоррупционного бюро. Причины неявки не известны.
Суд принял решение отложить рассмотрение дела.
Напомним, 48 депутатов Верховного совета просят КС признать неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», касающихся введения электронного декларирования, и статью 366-1 Уголовного кодекса, которой вводится уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах. В частности, народные депутаты просили признать неконституционной норму о декларировании доходов родственников чиновников.
Представление подписали все депутаты от фракции «Оппозиционный блок», а уполномоченными представителями в суде определены депутаты Д.Шпенов и Ю.Мирошниченко.
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