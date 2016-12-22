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АМКУ рассмотрит повышение грузовых тарифов «Укрзализныци»

22 декабря 2016 года Источник:Zn,Ua

Отраслевые ассоциации аграриев, химиков, металлургов, производителей стройматериалов обратились в Антимонопольный комитет Украины с призывом не допустить планируемого повышения грузовых тарифов «Укрзализныци». Производители отмечают, что произошедший в мае 2016 года рост ж/д тарифов на 15%, а также намерение УЗ повысить тарифы на 25% в 2017 году не отвечают росту индексов потребительских цен и цен промышленных производителей.

«По данным из финансовых отчетов УЗ, существующий уровень тарифов обеспечивает рентабельность грузоперевозок на уровне 40-50%, что позволяет за счет грузовых перевозок осуществлять кросс-субсидирование пассажирских перевозок в объеме до 10 млрд грн в год. Таким образом, текущий уровень грузовых тарифов даже выше экономически оправданного, особенно если речь идет о монополисте», - подчеркивают грузоотправители.

По мнению отраслевых ассоциаций, рост тарифов уже привел к значительному снижению конкурентоспособности украинских производителей на внешних рынках. Дальнейшее повышение тарифа только демотивирует менеджмент ПАО «Укрзализныця» решать проблемы эффективности операционной деятельности и снижать уровень коррупции, «так как все проблемы можно решить путем повышения тарифов».

«Сфера железнодорожного транспорта, которая находится в состоянии естественной монополии, не имеет надлежащего уровня антимонопольного регулирования… Учитывая неурегулированность процедуры повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, отсутствие предусмотренных законодательством нормативных документов в этой сфере, просим в пределах компетенции Антимонопольного комитета способствовать недопущению увеличения грузовых железнодорожных тарифов до создания независимого органа – Национальной комиссии регулирования тарифов на транспорте, который сможет профессионально, взвешенно и объективно оценить обоснованность и целесообразность пересмотра тарифов», - говорится в обращение ассоциаций.

Открытое письмо в адрес главы АМКУ Юрия Терентьева подписали глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов «УкрФА» Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Ассоциации «Укрцемент» Роман Скильский.

Напомним, ранее советник премьер-министра Иван Миклош заявил, что повышение грузовых тарифов «Укрзализныци» может сделать продукцию украинских производителей неконкурентной на мировых рынках.

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