Верховный суд РФ поддержал ограничения на доступ севастопольцев к морю

Судебная коллегия Верховного суда России по административным делам отказалась отменить постановление оккупационного правительства Севастополя, которым определен перечень участков на территории города, где вводится запрет на купание. Соответствующий перечень был утвержден 13 июля 2015 года и подписан бывшим губернатором Сергеем Меняйло. В него включены участки водной акватории, на которые выходит обрывистый берег с вероятностью камнепадов и оползней, судоходные зоны и участки, необорудованные для купания.
Наибольший резонанс в городе вызвал запрет на купание на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». На протяжении последних десятилетий жители и гости города привыкли использовать территорию городища в качестве пляжа. Общая протяженность участков акватории Севастополя, подпавших под «запретительные санкции», составила более 110 километров.
Житель города Александр Карлюк обжаловал запрет в судебном порядке. Севастопольский городской суд согласился с его доводами и своим решением от 20 августа 2015 признал данное постановление противоречащим российскому законодательству.
Однако Верховный суд России встал на противоположную точку зрения, констатировав, что согласно российскому законодательству «купаться разрешено только в строго отведенных и оборудованных надлежащим образом местах». Московские судьи отменили решение Севастопольского городского суда и постановили в жалобе Карлюка отказать.
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Гражданам Крыма и диким туристам надо быстро запасаться корытами и тазиками, нумеровать и подписывать их, выставлять на севастопольской набережной и наполнять ведрами морской водой. Зато какие удобства - у каждого свой отдельный "бассейн" с морской водой. Для судей ВС РФ места, естественно, поближе к морю.
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