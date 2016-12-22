Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:25

СМИ: Печерский райсуд разрешил обыскать администрацию В.Путина

Следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента РФ по адресу: г.Москва, ул.Ильинка, дом 23.

«1 марта 2014 гражданин Украины, самоустранившись 21 января 2014-го неконституционным способом от полномочий президента Украины. И, пребывая в неустановленном месте РФ, обратился с письменным заявлением к президенту РФ, с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины», - пояснил следователь.

«Факт обращения Виктора Януковича к Путину озвучен был представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 03.03.2014 года он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения», - сказано в аргументации следователя.

Документ нужен, чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи. А для этого нужен именно оригинал документа. Суд разрешил выемку и изъятие заявления В.Януковича из администрации президента России. Срок действия решения - 30 дней.

Напомним, беглому экс-президенту Виктору Януковичу ГПУ сообщила о подозрении в государственной измене и подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.