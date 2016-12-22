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Президент подписал указ о помиловании девяти осужденных

22 декабря 2016 года Источник:Украинские Национальные Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании девяти осужденных. Об этом говорится в указе главы государства №561/2016 от 20 декабря.

«Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещения нанесенного ущерба и устранения причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать: фамилии 9 человек», - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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