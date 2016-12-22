Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:24

АМКУ взялся за провайдеров кабельного телевидения

Антимонопольный комитет исследует вопрос наличия признаков нарушений конкурентного законодательства в действиях медиа-групп и операторов кабельного телевидения. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В комитете напомнили, что после вступления в силу изменений в закон «О телевидении и радиовещании» понимание так называемой универсальной программной услуги изменено.

«С 1 января 2017 года к универсальной программной услуге будут относиться не все общенациональные телеканалы четырех медиа-групп, которые провайдеры программной услуги обязаны ретранслировать, а государственные каналы, телеканалы общественного вещания и местные каналы», - говорится в сообщении.

«Антимонопольный комитет считает, что должны существовать прозрачные конкурентные коммерческие условия, экономически обоснованная модель определения стоимости продукта, который предлагается медиа-группами к продаже, отсутствие навязывания дополнительных обязательств, которые не касаются предмета соглашений», - сообщает пресс-служба.

В АМКУ сообщили, что обнаружение каких-либо нарушений, в том числе установление фактов применения разных условий к равнозначным соглашениям с другими субъектами хозяйствования, ставит последних в невыгодное положение в конкуренции, устранение с рынка или ограничение доступа на рынок и т.д., приведет к применению комитетом санкций к нарушителям.

Ранее сообщалось, что провайдер кабельного телевидения и интернета «Ланет» намерен с 1 января отключить каналы крупнейших медиагруп, если они не изменят условия своих требований относительно введения для провайдеров абонплаты за трансляцию каналов.