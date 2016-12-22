КМУ продлил действие пошлин на российские товары на год

Кабинет министров продлил действие постановления, которым Украина отменила условия свободной торговли с Россией, до 31 декабря 2018 года.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Напомним, Россия с 1 января приостановила свободную торговлю с Украиной, ответные санкции Украины начали действовать со 2 января.
С началом 2016 года начал действовать российский закон, который предусматривает остановку действия договора о зоне свободной торговли с Украиной, подписанный в рамках СНГ.
Этот закон был принят и подписан президентом РФ в конце декабря, из-за начала действия экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Кроме того, с 1 января против Киева начали действовать продовольственные санкции России.
В свою очередь Украина ввела свои ответные санкции против РФ.
Решением Кабмина для товаров из России вводятся дополнительные ввозные пошлины, а определенные категории товаров, в основном продовольственные, запрещается ввозить на территорию Украины.
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