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Минфин приобрел 100% акций ПриватБанка

22 декабря 2016 года Источник:«Украинская правда»*

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка", - говорится в пресс-релизе.

Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - говорится в сообщении.

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Комментарии:»

??? 22 декабря 2016 года 12:30 #

Какую сумму МФ перечислило ФГФЛ согласно договору за приобретенные акции ?
А вообще получается интересная картина.
Менеджмент и владельцы Привата принимали депозиты у миллионов граждан и тут же выдавали уже супер крупные кредиты на явно липовые нужды своим друзьям и сотоварищам, явно понимая их не возвратность.
Эти друзья и товарищи тут же выводили эти кредиты на свои счета в офшоры.
Приват без контроля МФ и НБУ раздувался до неимоверных размеров, и также без их контроля выводил денег за пределы Украины.
И ЛОПНУЛ.
Теперь государство, а правильнее сказать все граждане Украины не вкладчики Привата, являющиеся собственниками всех денег страны и которыми распоряжается МФ, фактически и юридически должны полностью возместить вкладчикам Привата похищенные у них депозиты.
А как же быть с ревизией полученных и выведенных в офшоры кредитов, с ответственностью менеджмента и владельцев ?
И почему одни граждане Украины должны оплачивать украденные Приватом деньги другим гражданам Украины ?

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