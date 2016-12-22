Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:23

Минфин приобрел 100% акций ПриватБанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка", - говорится в пресс-релизе.

Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - говорится в сообщении.