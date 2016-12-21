Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:19

КМУ одобрил нового губернатора Одесской области

Кабинет министров одобрил назначение главой Одесской областной государственной администрации директора государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» Максима Степанова. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил заслушать М.Степанова на заседании правительства, однако его не оказалось на заседании, и министр высказал пожелание, чтобы впредь кандидаты на должности присутствовали на заседаниях правительства.

Как сообщалось, 7 ноября Михеил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября президент Петр Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.

С тех пор областью руководила заместитель главы обладминистрации Соломия Бобровская.

Директор ГП «Полиграфический комбинат «Украина» М.Степанов выиграл конкурс на должность главы Одесской облгосадминистрации, набрав 14,4 балла.