Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:33

653 кандидата примут участие в конкурсе на должности судей Верховного Суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины допустила 653 кандидата к участию в конкурсе на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Отказано в допуске в конкурсе 193 кандидатам. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Всего для участия в конкурсе подали документы 846 кандидатов. Вопрос допуска решался на заседаниях коллегий Комиссии 5, 13 и 20 декабря 2016 года.

Относительно кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, будет проводиться специальная проверка. По ее результатам Комиссия решит вопрос о допуске кандидатов к следующему этапу конкурса - квалификационного оценивания.

Напомним, что 7 ноября с.г. Комиссия объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Завершение конкурса планируется в конце марта 2017 года. С ориентировочным графиком проведения конкурса и его этапами можно ознакомиться по ссылке.