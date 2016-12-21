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653 кандидата примут участие в конкурсе на должности судей Верховного Суда

21 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

Высшая квалификационная комиссия судей Украины допустила 653 кандидата к участию в конкурсе на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Отказано в допуске в конкурсе 193 кандидатам. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Всего для участия в конкурсе подали документы 846 кандидатов. Вопрос допуска решался на заседаниях коллегий Комиссии 5, 13 и 20 декабря 2016 года.

Относительно кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, будет проводиться специальная проверка. По ее результатам Комиссия решит вопрос о допуске кандидатов к следующему этапу конкурса - квалификационного оценивания.

Напомним, что 7 ноября с.г. Комиссия объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Завершение конкурса планируется в конце марта 2017 года. С ориентировочным графиком проведения конкурса и его этапами можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии:»

Я 22 декабря 2016 года 14:00 #

У повідомленні написано: "С ориентировочным графиком проведения конкурса и его этапами можно ознакомиться по ссылке"
Де посилання?

еще для 12121212 22 декабря 2016 года 13:32 #

я погоджусь з вашим зауваженням щодо застарілості такої інформації. не полінуйтесь, загляньте на сайт НАЗК, ознайомтесь в інфрмацією оновленою та порахуйте кількість придбаного майна у період з 2014-2015 роки, для когось війна а для когось.... самі продовжіть...

для 12121212 22 декабря 2016 года 13:09 #

а как же декларация доброчесности? вроде как она за весь период подавалась, да и как по мне строков давности по личным качествам для судьи ВС не важно кто он, Емемц, Порошенко или Романюк не может быть!

12121212 22 декабря 2016 года 12:53 #

До відома "Для громадської ради доброчесності" . Не вводьте людей в оману. Наведена вами інформація (http://nbnews.com.ua/ru/news/90956/) дуже застаріла - червень 2013 року. І Ємець вже не в Батьківщині, а в Народному фронті. Чи є він претендентом на посаду судді ВС - це ще питання.

120 22 декабря 2016 года 12:40 #

"Для - 123 21 декабря 2016 года 22:41 #
Ємец - кандидат в судьи ВС, наверное будет председателем, как генпрокурор, ни стажа, ни образования."

Емец - "наш"! человек, ему ПОЛОЖЕНО.

120 22 декабря 2016 года 12:37 #

Закончится тем, что оказывается эти 120 уже давно отобраны, но их имена знают только те, кому это "положено" знать.
А положено это знать только тем - кому это положено. Остальным - не положено.

120 22 декабря 2016 года 12:36 #

Закончится тем, что оказывается эти 120 уже давно отобраны, но их имена знают только те, кому это "положено" знать.
А положено это знать только тем - кому это положено. Остальным - не положено.

Для громадської ради доброчесності 22 декабря 2016 года 11:39 #

http://nbnews.com.ua/ru/news/90956/

Женя 123му 22 декабря 2016 года 10:06 #

О чем идет речь?? Какой стаж, какие знания? Справедливость, честь, достоинство, человечность, порядочность, принципиальность, патриотизм, преданность слову и делу,ь забота о будущем поколении..... Все эти понятия обесцениваются быстрее, чем акции самого слабого банка.

123 21 декабря 2016 года 22:41 #

Ємец - кандидат в судьи ВС, наверное будет председателем, как генпрокурор, ни стажа, ни образования

Сема 21 декабря 2016 года 20:45 #

Зная многих, хочу сказать по многим плачет тюрьма, в том числе и судей! А профессоры привыкли брать по 25-30 тыс за защиту и думаю, что если пройдут в ВСУ , аппетиты не упадут. Про одного из них передадим реальную информацию в ВККСУ

так 21 декабря 2016 года 20:38 #

в том то и дело, что при уровне "не ахти", ребята решают жизненно важные вопросы участников процесса.

Повторюсь, что в этой комедии присутствует важное обстоятельство - народ, впервые в истории страны, реально будет знать уровень профессионализма служителей Фемиды. Впрочем, самим служителям сие " до лампочки".

jack 21 декабря 2016 года 19:28 #

Зря вы так о судьях.Хотя ,ознакомившись со списками прошедших,и будучи лично знакомым с некоторыми судьями,желающими стать верховниками - уровень неахти.

немного 21 декабря 2016 года 19:06 #

добавлю. Пока есть 653. После спецпроверки кого - то отсеят.
Но, самое интересное - какое количество конкурсантов придет на тесты
(1-й тур).
Иными словами, кто именно не подготовится и не захочет позориться!
После этого нас ждет захватывающая статистика относительно набранных баллов на тестах. Юридическая общественность узнает кто слабоват в теории. И, если таковыми окажутся действующие судьи, то это будет ганьба.

jack 21 декабря 2016 года 18:49 #

То есть по факту судреформа провалилась:-) оселялись что будет 5000 6000 желающих. Заявки подали 1400 с хвостиком,документы подали 860,а реально будут участвовать 650. Кисло реформаторы

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