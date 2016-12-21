Высшая квалификационная комиссия судей Украины допустила 653 кандидата к участию в конкурсе на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Отказано в допуске в конкурсе 193 кандидатам. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Всего для участия в конкурсе подали документы 846 кандидатов. Вопрос допуска решался на заседаниях коллегий Комиссии 5, 13 и 20 декабря 2016 года.
Относительно кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, будет проводиться специальная проверка. По ее результатам Комиссия решит вопрос о допуске кандидатов к следующему этапу конкурса - квалификационного оценивания.
Напомним, что 7 ноября с.г. Комиссия объявила конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Завершение конкурса планируется в конце марта 2017 года. С ориентировочным графиком проведения конкурса и его этапами можно ознакомиться по ссылке.
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У повідомленні написано: "С ориентировочным графиком проведения конкурса и его этапами можно ознакомиться по ссылке"
я погоджусь з вашим зауваженням щодо застарілості такої інформації. не полінуйтесь, загляньте на сайт НАЗК, ознайомтесь в інфрмацією оновленою та порахуйте кількість придбаного майна у період з 2014-2015 роки, для когось війна а для когось.... самі продовжіть...
а как же декларация доброчесности? вроде как она за весь период подавалась, да и как по мне строков давности по личным качествам для судьи ВС не важно кто он, Емемц, Порошенко или Романюк не может быть!
До відома "Для громадської ради доброчесності" . Не вводьте людей в оману. Наведена вами інформація ( http://nbnews.com.ua/ru/news/90956/) дуже застаріла - червень 2013 року. І Ємець вже не в Батьківщині, а в Народному фронті. Чи є він претендентом на посаду судді ВС - це ще питання.
"Для - 123 21 декабря 2016 года 22:41 #
Закончится тем, что оказывается эти 120 уже давно отобраны, но их имена знают только те, кому это "положено" знать.
Закончится тем, что оказывается эти 120 уже давно отобраны, но их имена знают только те, кому это "положено" знать.
О чем идет речь?? Какой стаж, какие знания? Справедливость, честь, достоинство, человечность, порядочность, принципиальность, патриотизм, преданность слову и делу,ь забота о будущем поколении..... Все эти понятия обесцениваются быстрее, чем акции самого слабого банка.
Ємец - кандидат в судьи ВС, наверное будет председателем, как генпрокурор, ни стажа, ни образования
Зная многих, хочу сказать по многим плачет тюрьма, в том числе и судей! А профессоры привыкли брать по 25-30 тыс за защиту и думаю, что если пройдут в ВСУ , аппетиты не упадут. Про одного из них передадим реальную информацию в ВККСУ
в том то и дело, что при уровне "не ахти", ребята решают жизненно важные вопросы участников процесса.
Зря вы так о судьях.Хотя ,ознакомившись со списками прошедших,и будучи лично знакомым с некоторыми судьями,желающими стать верховниками - уровень неахти.
добавлю. Пока есть 653. После спецпроверки кого - то отсеят.
То есть по факту судреформа провалилась:-) оселялись что будет 5000 6000 желающих. Заявки подали 1400 с хвостиком,документы подали 860,а реально будут участвовать 650. Кисло реформаторы
Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?
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