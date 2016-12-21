Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:28

В Минсоцполитики подсчитали, сколько украинских семей получают субсидии

Субсидии уже получают почти 6,7 млн семей. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева журналистам перед заседанием правительства.

«Сегодня 7,1 млн семей обратились за получением субсидий, назначено 6,7 млн», - сказал он. Министр отметил, что тем, кто обратился за субсидиями, они будут назначены в ближайшее время и начислены с момента обращения.

Как сообщал ранее, 20 декабря Верховный Совет принял закон об увеличении на 2,45 млрд грн субвенций местным бюджетам для финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет уменьшения на аналогичную сумму бюджетной программы финансирования пенсий, надбавок к пенсиям и дефицита Пенсионного фонда. Согласно пояснительной записке к закону, необходимость увеличения субвенции обусловлена значительным ростом обязательств правительства относительно субсидий на услуги ЖКХ, помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми и инвалидам. В бюджете на 2016 год предусмотрено 40 млрд грн на финансирование субсидий на оплату ЖКУ.