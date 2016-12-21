Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:18

Фонд гарантирования увеличил уставный капитал Приватбанка на 35,9 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц 19 декабря принял решение об увеличении уставного капитала Приватбанка на 35,941 млрд грн путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости. Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). По данным Фонда, размер уставного капитала Приватбанка составляет 21,256 млрд грн. Согласно сообщению, размещению предлагается 128 млн 359,003 тыс. акций номинальной стоимостью 280 грн за акцию. Заявки на приобретение акций принимались 20 декабря. Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию Приватбанка.