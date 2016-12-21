Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:25

Генеральный партнер 2016 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Суд арестовал 600 тыс. долл. США, изъятых во время обысков по делу «Укргазбанка»

21 декабря 2016 года Источник:epravda.com.ua

Печерский райсуд Киева наложил арест на 600 тысяч долларов США, изъятых в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества для выделения «Укргазбанком» кредита. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ведомстве напомнили, что сейчас продолжается расследование по фактам присвоения кредитных средств бывшими служебными лицами АБ «Укргазбанк» в размере 140 млн грн.

В этом деле расследуется деятельность должностных лиц АБ «Укргазбанк» в период 2008-2010 годов. Как известно, обыски по этому делу проводились в середине декабря по 9 адресам.

Экс-чиновники банка подозреваются в том, что выделили кредит собственным предприятиям под залог здания, оценку которой подняли с 14,2 до 149,8 млн грн.

Также добавлялось, что, используя такую схему, из «Укргазбанка» было выведено почти 3,2 миллиарда гривен.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (991) от 20/12/16 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (991)
Государство и юристы

Бесконтрольный выстрел

Отрасли практики

Обновить на стройке

Продвижение

35-й кадр

Тема номера:

Честным образом

Архив голосованийVox Populi

Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?

Оформление завещания

Регистрацию компании

Уплату судебного сбора

Подбор сотрудников для вашей компании

Не доверяю роботам

Не доверяю никому

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • ipstyle
    АФ «Династия»
  • Antika
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом