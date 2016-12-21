Суд арестовал 600 тыс. долл. США, изъятых во время обысков по делу «Укргазбанка»

Печерский райсуд Киева наложил арест на 600 тысяч долларов США, изъятых в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества для выделения «Укргазбанком» кредита. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В ведомстве напомнили, что сейчас продолжается расследование по фактам присвоения кредитных средств бывшими служебными лицами АБ «Укргазбанк» в размере 140 млн грн.
В этом деле расследуется деятельность должностных лиц АБ «Укргазбанк» в период 2008-2010 годов. Как известно, обыски по этому делу проводились в середине декабря по 9 адресам.
Экс-чиновники банка подозреваются в том, что выделили кредит собственным предприятиям под залог здания, оценку которой подняли с 14,2 до 149,8 млн грн.
Также добавлялось, что, используя такую схему, из «Укргазбанка» было выведено почти 3,2 миллиарда гривен.
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