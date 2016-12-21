Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:32

Изменения в Налоговый кодекс отменяют 2% пенсионный сбор при покупке валюты

Верховный Совет Украины отменил 2% пенсионный сбор при покупке иностранной валюты. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины на странице регулятора в соцсети, комментируя принятие законопроекта № 5132.

Согласно сообщению, за законопроект включающий отмену этой нормы, проголосовало 235 народных депутатов. Отметим, что с первой попытки народным депутатам не удалось принять этот закон, направленный, в частности, на детенизацию валютообменных наличных операций украинцев. Позже, 1 ноября 2016 года, соответствующий законопроект № 4741 был принят в первом чтении. На дату голосования за проект госбюджета на 2017 год документ не прошел второе чтение. В связи с этим, отмена указанного сбора была внесена в проект закона №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который и был принят парламентом 20 декабря.