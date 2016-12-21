Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:28

Пограничники зафиксировали 1,5 тыс. нарушений порядка въезда-выезда в оккупированный Крым

В течение 2016 года в контрольных пунктах «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» военнослужащие Херсонского и Бердянского пограничных отрядов обнаружили 1500 граждан, которые незаконно попадали на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

Нарушители использовали временно закрыты пункты пропуска, которые остались на оккупированной территории, незаконно попадали на территорию оккупированную территорию и возвращались в обратном направлении. Иностранцам, которые таким образом пытаются попасть на материковую часть Украины пограничники отказывают в пропуске и проставляют «Запрет въезда на 3 года», а граждан Украины привлекают к административной ответственности.

Напоминим, что Постановлением КМУ от 4 июня 2015 года установлен Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. В соответствии с Постановлением въезд и выезд из ВОТ АР Крым осуществляется только через контрольные пункты въезда-выезда. За нарушение указанного порядка лица привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.