Пограничники зафиксировали 1,5 тыс. нарушений порядка въезда-выезда в оккупированный Крым

В течение 2016 года в контрольных пунктах «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» военнослужащие Херсонского и Бердянского пограничных отрядов обнаружили 1500 граждан, которые незаконно попадали на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.
Нарушители использовали временно закрыты пункты пропуска, которые остались на оккупированной территории, незаконно попадали на территорию оккупированную территорию и возвращались в обратном направлении. Иностранцам, которые таким образом пытаются попасть на материковую часть Украины пограничники отказывают в пропуске и проставляют «Запрет въезда на 3 года», а граждан Украины привлекают к административной ответственности.
Напоминим, что Постановлением КМУ от 4 июня 2015 года установлен Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. В соответствии с Постановлением въезд и выезд из ВОТ АР Крым осуществляется только через контрольные пункты въезда-выезда. За нарушение указанного порядка лица привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.
Сохранить:
Контакты:
Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.
Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс
Открыто экспертное объединение "Артифекс"
Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу
Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: