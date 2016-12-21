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Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:24

Правоохранители не обнаружили взрывчатки в помещении одесского суда

В Киевском районном суде г.Одессы правоохранители не обнаружили взрывоопасных веществ или устройств. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одессе.

«Из помещения были эвакуированы 60 человек», - сообщили в полиции.

Сейчас принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.