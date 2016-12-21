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Депутаты выделили «Укравтодору» дополнительно 15 млрд грн

21 декабря 2016 года Источник:epravda.com.ua

«Укравтодор» в 2017 году к запланированному финансированию в 14,2 млрд грн получит дополнительно 15 млрд грн. Об этом на своей странице в соцсети написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«К запланированному бюджету «Укравтодора» в 14,2 млрд грн народными депутатами проголосовано еще дополнительных 15 млрд грн, как и обещали президент Украины, премьер-министр и руководители парламентских фракций коалиции», - написал В.Омелян.

По его словам, таможенный эксперимент по отправке 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространен на все области.

Кроме того, по его словам, удалось отменить норму повышения в 9 раз админсбора что грозило финансовому уничтожению морской отрасли.

«Теперь впереди существенное сокращение объема и количества портовых тарифов и сборов и, ключевое, реформа АМПУ и создание Морской администрации», - подытожил он.

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