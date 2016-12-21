Нацкомиссия зарегистрировала выпуск акций национализированного «ПриватБанка»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках принятого Кабинетом министров решения о национализации крупнейшего банка Украины «ПриватБанка» зарегистрировала выпуск акций финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.
«Принято решение о регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций коммерческого банка «ПриватБанк», - отметила пресс-служба. При этом в комиссии не предоставили проспект эмиссии акций банка с деталями размещения ценных бумаг. Также комиссия зарегистрировала отчет о результатах размещения акций «ПриватБанка».
Как сообщалось ранее, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший на Украине банк «ПриватБанк».
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