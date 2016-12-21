Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:23

Генеральный партнер 2016 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Нацкомиссия зарегистрировала выпуск акций национализированного «ПриватБанка»

21 декабря 2016 года Источник:УНИАН

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках принятого Кабинетом министров решения о национализации крупнейшего банка Украины «ПриватБанка» зарегистрировала выпуск акций финучреждения. Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии.

«Принято решение о регистрации выпуска и проспекта эмиссии акций коммерческого банка «ПриватБанк», - отметила пресс-служба. При этом в комиссии не предоставили проспект эмиссии акций банка с деталями размещения ценных бумаг. Также комиссия зарегистрировала отчет о результатах размещения акций «ПриватБанка».

Как сообщалось ранее, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший на Украине банк «ПриватБанк».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (991) от 20/12/16 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 51 (991)
Государство и юристы

Бесконтрольный выстрел

Отрасли практики

Обновить на стройке

Продвижение

35-й кадр

Тема номера:

Честным образом

Архив голосованийVox Populi

Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?

Оформление завещания

Регистрацию компании

Уплату судебного сбора

Подбор сотрудников для вашей компании

Не доверяю роботам

Не доверяю никому

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • ipstyle
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
Пресс-релизы

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.

Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс

Открыто экспертное объединение "Артифекс"

Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу

Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом