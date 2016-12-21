Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:29

Юридической фирме «Лавринович и Партнеры» - 12 лет

В честь своего 12-летия ЮФ «Лавринович и Партнеры» обновила свой фирменный стиль.

«12 лет успешного опыта, более 70 профессионалов, офисы на Украине и в Австрии, широкая отраслевая экспертиза и полный комплекс юридических услуг 24/7 - мы не останавливаемся на достигнутом и обновление логотипа Фирмы – наш очередной шаг вперед!», - прокомментировали в ЮФ.

Напомним, юридическая фирма «Лавринович и Партнеры» была основана в 2004 году и объединяет более 70 профессионалов на Украине и Австрии.

Фирма обслуживает корпоративных клиентов из 30 стран мира. Клиентами «Лавринович и Партнеры» являются известные транснациональные корпорации и финансово-промышленные группы Украины, банки, операторы мобильной связи, агропромышленные предприятия.

Ежегодно Фирма получает признание зарубежных профессиональных рейтингов Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500: EMEA, IFLR 1000, World Tax, WTR 1000, Best Lawyers, и отмечена в профессиональном исследовании «50 ведущих юридических фирм Украины».