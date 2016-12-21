Омбудсмен: ЧАО «МТС Украина» доложила об устранении нарушения законодательства о защите персональных данных

Во исполнение предписания уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека Валерии Лутковской частное акционерное общество «МТС Украина» доложило об устранении нарушения законодательства о защите персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
С целью реагирования на нарушения в сфере защиты персональных данных «МТС Украина» Уполномоченным Совета Украины по правам человека было передано для обязательного выполнения предписание.
В нем говорилось о прекращении хранения и удаления (уничтожения) персональных данных абонентов «МТС Украина» сверх сроков исковой давности (3 года) с момента прекращения договорных отношений между субъектом персональных данных и владельцем (распорядителем).
В ответ на предписание Уполномоченного «МТС Украина» доложило о выполнении требований предписания, а именно: об издании «МТС Украина» приказа, которым определены меры по выполнению предписания.
Так, в частности, компанией приняты меры по разработке и внедрению программного обеспечения о прекращении хранения персональных данных в информационной системе компании сверх сроков исковой давности (3 года) с момента прекращения договорных отношений между субъектом персональных данных и владельцем (распорядителем).
Также принят Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд, который согласован с ЭПК Государственного архива Киева.
Следовательно, «МТС Украина» было удалено и уничтожено 2097 дел, содержащих персональные данные абонентов «МТС Украина».
Сохранить:
Контакты:
Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.
Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс
Открыто экспертное объединение "Артифекс"
Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу
Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: