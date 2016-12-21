Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:29

Омбудсмен: ЧАО «МТС Украина» доложила об устранении нарушения законодательства о защите персональных данных

Во исполнение предписания уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека Валерии Лутковской частное акционерное общество «МТС Украина» доложило об устранении нарушения законодательства о защите персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

С целью реагирования на нарушения в сфере защиты персональных данных «МТС Украина» Уполномоченным Совета Украины по правам человека было передано для обязательного выполнения предписание.

В нем говорилось о прекращении хранения и удаления (уничтожения) персональных данных абонентов «МТС Украина» сверх сроков исковой давности (3 года) с момента прекращения договорных отношений между субъектом персональных данных и владельцем (распорядителем).

В ответ на предписание Уполномоченного «МТС Украина» доложило о выполнении требований предписания, а именно: об издании «МТС Украина» приказа, которым определены меры по выполнению предписания.

Так, в частности, компанией приняты меры по разработке и внедрению программного обеспечения о прекращении хранения персональных данных в информационной системе компании сверх сроков исковой давности (3 года) с момента прекращения договорных отношений между субъектом персональных данных и владельцем (распорядителем).

Также принят Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд, который согласован с ЭПК Государственного архива Киева.

Следовательно, «МТС Украина» было удалено и уничтожено 2097 дел, содержащих персональные данные абонентов «МТС Украина».