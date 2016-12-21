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Обвинительный акт в отношении экс-прокурора прокуратуры Киева направлен в суд

21 декабря 2016 года Источник:Пресc-служба Генеральной прокуратуры Украины

Бывшего прокурора прокуратуры Киева будут судить за злоупотребление властью, фальсификации материалов производств и незаконное привлечение к ответственности 10 невиновных лиц за участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.372 (злоупотребление властью и служебным положением, служебный подлог, привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности, соединенное с искусственным созданием доказательств, фальсификацией, обвинением в совершении тяжкого преступления) УК Украины.

Сейчас решается вопрос и собираются доказательства по привлечению к уголовной ответственности соучастников совершения этих преступлений по другим эпизодам и организаторов их совершения.

Как ранее сообщалось, по этим эпизодам преступлений в отдельных производствах привлечены к уголовной ответственности начальник следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в Киеве, его заместитель и 6 следователей, а также заместитель прокурора Днепровского района Киева. Последний объявлен в розыск и судом дано согласие на его задержание.

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