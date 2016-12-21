Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:30

«Волноваться клиентам «ПриватБанка» не стоит. По крайней мере сейчас» – полагают юристы

Антон Каганец, старший юрист КПМГ-Украина

Как известно, «ПриватБанк» был национализирован в порядке ст. 41-1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов». В данной статье прямо указано, что она применяется лишь в случаях, не предусматривающих ликвидацию банка, поэтому вкладчикам и клиентам волноваться за сохранность своих средств не стоит. По крайней мере сейчас – объясняют в комментарии «ЮП» юристы – эксперты в сфере банковского права. Сама процедура выведения неплатежеспособного банка с рынка при участии государства была закреплена в 2014 году, и «ПриватБанк» стал первым примером ее использования. Это не странно, ведь вмешательство государства возможно и необходимо только при особых обстоятельствах, которые в данном случае объясняются долей банка на рынке.

По словам старшего юриста КПМГ-Украина Антона Каганца, с юридической точки зрения, в банке прошла лишь смена собственника, пускай и по очень специфическим правилам через признание банка неплатежеспособным. А именно: Минфин выкупает все акции банка всего за одну гривну. При этом, государство обязалось докапитализировать банк, что является позитивным сигналом для вкладчиков. Некоторые проблемы в работе банка в переходной период все же возможны, однако, они будут носить временный характер.

Николай Лихачев, советник ЮФ Spenser & Kauffmann

Безусловным преимуществом данной процедуры, по мнению советника ЮФ Spenser & Kauffmann Николая Лихачева является то, что банк не ликвидируется (что понесло бы чрезвычайно высокую нагрузку на Фонд гарантирования), а меняет собственников на нового – государство. «Для вкладчиков это положительных момент, поскольку по окончанию срока договора им будет выплачена вся сумма депозита с процентами, даже если она превышает гарантированные 200 тыс. грн. С другой стороны, корпоративные клиенты уже начали чувствовать ограничения по платежам. К тому же неясной остается ситуация с держателями облигаций «ПриватБанка», которые теперь не уверены получат ли они назад свои средства» - анализирует юрист.

Также напомним, что этой ночью парламентарии поддержали законопроект № 5553, согласно которому гарантии возмещения вкладов граждан независимо от сумы вклада распространяются на все государственные банки. Закон является весьма спорным, однако без него банк мог быть «уничтожен паникой вкладчиков» (массовое снятие депозитов).

А.Каганец также отмечает, что у Минфина есть два месяца на анализ платежеспособности должников банка, и в случае обнаружения проблем, он сможет требовать досрочного возвращения таких кредитов. Поскольку проблемы «ПриватБанка» обусловлены некачественными кредитами, от принципиальности Минфина во многом будет зависеть возврат денежных средств от недобросовестных должников.