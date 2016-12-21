ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за перебоев в «ПриватБанке»

ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных проблем в работе «Приватбанка». Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров.
«На сегодняшний день в обществе вызывает беспокойство ситуация, которая сложилась в связи с работой «Приватбанка» относительно перечисления налоговых обязательств в бюджеты, что, в свою очередь, может повлиять на выполнение обязанностей по уплате налогов», - заявил Р.Насиров.
По его словам, согласно украинскому законодательству, за нарушение срока зачисления налогов в бюджеты по вине банка несет ответственность именно банк.
В частности, глава ГФС отметил, что банк платит пеню за каждый день просрочки, включая день уплаты, и штрафные санкции в размерах, установленных Налоговым кодексом, а также в соответствии с законодательством, несет другую ответственность за нарушение порядка своевременного и полного внесения налогов, сборов, платежей в бюджет или государственный целевой фонд.
«Таким образом, ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за возможных перебоев в работе банков», - подчеркнул Р.Насиров.
Налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременное или перечисление не в полном объеме налогов, сборов и других платежей в бюджеты и спецфонд, включая начисленную пеню или штрафные санкции.
Ранее стало известно, что корпоративные платежи в «Приватбанке», которые были приостановлены на один день, с 20 декабря будут работать с ограничениями. В банке отметили, что такой режим обслуживания корпоративных клиентов является временным.
Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию «Приватбанка».
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