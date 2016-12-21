Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:29

Киевсовет не прислушается к решению АМКУ в вопросе «ночного» алкоголя, - советник мэра

Киевсовет не будет отменять свое решение о запрете продажи алкоголя ночью по просьбе АМКУ. Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

«Решение АМКУ является исключительно просьбой, чтобы Киевсовет отменил свое решение о продаже алкоголя ночью. Я уверен, что такое решение принято не будет и прислушаться к предложению АМКУ Киевсовет не будет», - сказал он.

По словам г-на Белоцерковец, такое решение о запрете продажи алкоголя ночью отменять по нескольким причинам.

«На Украине нас очень высокий уровень детского алкоголизма; в Киеве больше половины преступлений, происходящих ночью, происходят в состоянии алкогольного опьянения, за те 2 месяца, действует это решение мы увидели положительные результаты - полиция констатирует улучшение криминогенной ситуации в столице», - сказал Д.Белоцерковец.

Он предположил, что АМКУ принял свое решение, потому что «на Украине есть большое водочное и пивное лобби, которое, вероятно, подкупило АМКУ».

Г-н Белоцерковец также добавил, что сейчас депутаты Верховного Совета готовят проект закона, которым пропишут, что ГФС иметь полномочия отменять лицензии на продажу алкоголя, если не выполняются решения местных советов.

«Этот законопроект уже разрабатывают, вскоре мы его зарегистрируем, и я не сомневаюсь, что его проголосуют депутаты, ибо такова воля у парламента есть», - подытожил Д.Белоцерковец.

Как известно, 22 сентября Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00. Киевсовет планирует повторно принять решение о запрете продажи алкогольных напитков и пива в ночное время, если Антимонопольный комитет обжалует это решение в суде. В конце ноября суд отменил запрет на продажу алкоголя в киевских МАФах. 20 декабря Киевское областное отделение Антимонопольного комитета признало решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью незаконным.