Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ассоциацию с Украиной, - СМИ

Верхняя палата парламента Нидерландов поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. Фракция Христианско-демократического призыва (ХДП) в Сенате готова поддержать решение, найденное премьер-министром Марком Рютте.
«Зная, какую важность играет Соглашение, депутаты ХДП в Сенате проголосуют за ратификацию», - говорится в сообщении.
В нижней палате парламента правительство без сомнений получит большинство голосов, утверждает СМИ.
Вместе с тем, и Нидерландская оппозиционная партия D66 выразила поддержку договоренностям, достигнутым правительством Нидерландов и странами ЕС для завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщает голландское издание nu.nl.
Ранее о поддержке договоренностей заявила оппозиционная партия GroenLinks.
Как отмечает издание, готовность D66 поддержать две коалиционные партии VVD и PVdA пока не дает правительству страны большинства в сенате Нидерландов. Для получения большинства не хватает двух голосов.
В то же время, по данным издания, есть ожидания, что сенаторы от другой оппозиционной партии CDA, несмотря на позицию лидера партии, который заявлял о необходимости ввести отрицательные результаты референдума, во время голосования поддержат ратификацию соглашения, что даст большинство в Верхней палате парламента.
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