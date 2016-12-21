Парламент обязал КМУ согласовывать уменьшение бюджетных назначений на суды с Высшим советом правосудия

Верховный Совет Украины принял президентский законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно уточнения распорядителей бюджетных средств. За это решение проголосовали 235 народных депутатов из 356 зарегистрированных в сессионном зале.
Представляя законопроект, представитель президента в парламенте Артур Герасимов отметил, что этим законом субъектный состав главных распорядителей бюджетных средств дополняется Высшим советом правосудия, Государственной судебной администрацией Украины и Верховным судом, «исключив из таких распорядителей Верховный суд Украины и высшие специализированные суды».
Среди прочего он отметил, что законопроект направлен на совершенствование механизма взаимодействия правительства и Высшего совета правосудия. Законом устанавливается, что предложения об уменьшении бюджетных назначений на содержание судов, других органов и учреждений системы правосудия должны быть согласованы Кабинетом министров Украины с Высшим советом правосудия.
Кроме того, парламент до 1 марта года, предшествующего плановому, подает КМУ предложения по приоритетным задачам финансирования судебной власти и обеспечения ее независимости. Среди прочего, теперь в проекте основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период должны содержаться и положение о приоритетных задачах финансирования судебной власти и обеспечения ее независимости. Правительство до принятия проекта закона о Государственном бюджете Украины подает этот проект закона, в том числе, Высшему совету правосудия по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия. Вместе с проектом закона о Госбюджете, одобренным правительством, подается и информация по учету предложений ВСП к проекту закона о Госбюджете по статьям, связанным с обеспечением функционирования судов и деятельности судей, органов и учреждений системы правосудия (с мотивированным обоснованием).
Как ранее сообщалось, парламент принял президентский законопроект о Высшем совете правосудия (регистрационный номер 5180). За это решение проголосовал 271 народный депутат из 360 зарегистрированных в сессионном зале. Законопроект был рассмотрен по процедуре ad hoc.
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