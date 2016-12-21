Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:33

Институт корпоративных договоров, упрощение регистрации и другие новшества ООО: законопроект принят в первом чтении

Парламент принял в первом чтении проект закона "Об обществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью".

"За" законопроект № 4666 проголосовал 271 депутат.

Реформы, предложенные в документе, коснутся почти 500 тысяч предприятий, поскольку 43% украинских юрлиц зарегистрированы в форме ООО).

Законопроект предусматривает:

- упрощение регистрации ООО;

- введение института корпоративных договоров;

- установление гибкого регулирования корпоративного управления в ООО;

- закрепление возможности формировать наблюдательный совет, внедрение концепции независимых членов набсовета;

- введение процедуры исключения участников обществ только в судебном порядке;

- исключение состава участников из устава и введение государственной регистрации участников;

- возможность конвертации долгового обязательства предприятия в долю уставного капитала.

Проект закона ограничивает возможности для рейдерства; упорядочивает вопросы создания и функционирования ООО и ОДО; внедряет международные принципы корпоративного управления; улучшает защиту прав и миноритарных, и мажоритарных участников ООО и ОДО.

В случае принятия законопроекта в целом ООО не должны будут проходить перерегистрацию, так как переходные положения документа предусматривают, что после переходного периода его нормы будут применяться к ООО, зарегистрированным до вступления в силу закона, независимо от того, будут ли приведены уставы таких обществ в соответствие с требованиями закона или нет.