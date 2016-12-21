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Народные депутаты утвердили госгарантии по вкладам Приватбанка

21 декабря 2016 года Источник:Юридическая Практика

Среди прочих принятых законопроектов этой ночью парламент утвердил предложения П.Порошенко относительно расширения государственных гарантий вкладов физических лиц, которые сегодня имеет лишь Ощадбанк, на все государственные банки.

Соответствующий законопроект № 5553 поддержало в целом 276 народных депутатов.

"Предложенный законопроект направлен на обеспечение доверия к банковской системе путем гарантирования государством неприкосновенности средств вкладчиков госбанков", - сказал представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов, представляя законопроект в парламенте.

В связи с национализацией Приватбанка президент Украины Петр Порошенко предложил предоставить госгарантию на вклады физлиц в госбанках на сумму, превышающую предельный размер возмещения вкладов Фондом гарантирования вкладов физлиц - 200 тыс. грн. Одновременно госгарантии для вкладчиков Ощадбанка сохраняются на полную сумму вкладов.

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