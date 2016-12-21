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Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:31

Народные депутаты утвердили госгарантии по вкладам Приватбанка

Среди прочих принятых законопроектов этой ночью парламент утвердил предложения П.Порошенко относительно расширения государственных гарантий вкладов физических лиц, которые сегодня имеет лишь Ощадбанк, на все государственные банки.

Соответствующий законопроект № 5553 поддержало в целом 276 народных депутатов.

"Предложенный законопроект направлен на обеспечение доверия к банковской системе путем гарантирования государством неприкосновенности средств вкладчиков госбанков", - сказал представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов, представляя законопроект в парламенте.

В связи с национализацией Приватбанка президент Украины Петр Порошенко предложил предоставить госгарантию на вклады физлиц в госбанках на сумму, превышающую предельный размер возмещения вкладов Фондом гарантирования вкладов физлиц - 200 тыс. грн. Одновременно госгарантии для вкладчиков Ощадбанка сохраняются на полную сумму вкладов.