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Депутаты приняли Закон о Высшем совете правосудия (дополнено)

21 декабря 2016 года Источник:Zn,Ua

Верховный Совет Украины ночью 21 декабря принял Закон о Высшем совете правосудия. За соответствующий законопроект №5180 проголосовал 271 народный депутат.

ВСП будет коллегиальным органом государственной власти и судейского управления, цель которого - обеспечение независимости судебной власти и формирование честного и профессионального судейского корпуса. Согласно тексту документа, Высший совет правосудия предлагается наделить полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также ВСП будет иметь полномочия лишать неприкосновенности судей. Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах. Высший совет правосудия наделен полномочиями назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.

Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по два назначает Президент, Верховный Совет, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Решения совета могут быть обжалованы только в Верховном Суде.

Официализация Закона о ВСП должна послужить толчком для принятия решения о проведении Съезда судей, поскольку переходными и заключительными положениями Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» предписано, что наивысший орган судейского самоуправления должен избрать трех членов ВСП (эти вакансии, напомним, образовались в связи с прекращением полномочий Генпрокурора, министра юстиции и с увеличением количественного состава этого органа с 20 до 21 члена) не позднее трех месяцев после вступления в силу закона, регулирующего деятельность органа, в который должен трансформироваться нынешний Высший совет юстиции.

Правда, в связи с принятием нового закона кадровая задача для съезда судей в части комплектации состава ВСП существенно усложнится. Пунктом 7 заключительных и переходных положений закона о ВСП предусмотрено, что если в день вступления в силу конституционных изменений соответствующим субъектом не назначено количество членов ВСЮ, которых такой субъект должен был назначить в соответствии с законом, члена ВСП на соответствующую вакантную должность избирает съезд судей. На данный момент во ВСЮ не заполненными полностью остались квоты парламента и ученых-юристов, кроме того, освободилось одно место члена ВСЮ в связи с тем, что заместитель председателя этого органа Алексей Муравьев был уволен с должности судьи Высшего административного суда Украины по собственному желанию, что повлекло за собой потерю его членства во ВСЮ. Следовательно, судейскому сообществу предстоит делегировать в ВСП не троих своих представителей, а шестерых.

Кроме того, законом о ВСП урегулируется и вопрос избрания делегатов на съезд на переходной период. Прописывается, что до создания Верховного Суда в порядке и составе, которые определены новым профильным законом, избрание делегатов на главный судейский форум осуществляется таким образом: собрание судей Верховного Суда Украины избирает трех делегатов, а судейские коллективы Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины — по одному делегату от 20 судей, работающих в соответствующем суде.

Как ранее сообщала "Юридическая практика", ВСЮ обращался к депутатам с призывом поддержать указанный законопроект, поскольку от принятия указанного закона, в частности, зависит решение проблемы кадрового дефицита в судах, обновление судейского корпуса, принятие мер для обеспечения независимости судей.

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Комментарии:»

Питання для Жуватєлю під ніком @@ 22 декабря 2016 года 11:30 #

А як же норма Закону: "Суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами"

Жуватєлю під ніком @@ 22 декабря 2016 года 11:03 #

ЗУ 5130
II. Прикінцеві положення
3. Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

ОКСАНА 21 декабря 2016 года 22:48 #

А це цікава думка

Щодо повноважень п"ятирічок 21 декабря 2016 года 19:50 #

Тому, ризикну висловити таку позицію, що всі п"ятирічки, що подали заяви про обрання безстроково і повноваження яких закінчились до набрання чинності Законом від 02.06.2016 року (зміни до Констиції в частині правосуддя), однак вони так і не були обрані безстроково палламентом, або ВККС не встиг жодного рішення ухвалити про рекомендування обрати безстроково (або відмовити), то на всіх цих суддів поширюється цуй пункт Закону "Про ВРП":

"Матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" рішення не прийнято, розглядаються Вищою радою правосуддя в порядку, встановленому главою 2 розділу ІІ цього Закону."

Щодо повноважень п"ятирічок 21 декабря 2016 года 19:46 #

Цитую те, що ухвалили:

"Матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, щодо яких на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" рішення не прийнято, розглядаються Вищою радою правосуддя в порядку, встановленому главою 2 розділу ІІ цього Закону."

Постає питання, а ким не прийнято рішення?? Не зазначено, що це обов"яково мається на увазі парламент, оскільки ВККС так саме мав прийняти одне з рішень: рекомендувати до обрання безстроково або відмовити!

А якщо суддя (знаю такого) ще у листопаді 2014 року подав заяву про обрання безстроково, у липні 2015 року у нього закінчиись повноваження, а питання про його рекондування чи відмову ВККС так і не вирішив по суті..., бо там якісь скарги не розглянуті були...

))) 21 декабря 2016 года 19:12 #

Як не дивно, але решта законників можуть навіть виграти від цього. Адже парламент учергове ловив гав, голосуючи за проект №5130, оскільки не вніс аналогічних змін до закону №2453-VI. Якщо на наступному тижні мінімальну зарплату все ж підвищать до 3200 грн., як обіцяв Прем’єр, то всім суддям першої інстанції, які не проходили кваліфоцінювання, має бути встановлений посадовий оклад у розмірі 32000 грн. (35200 — апеляційного, 38400 — спеціалізованого та 41600 — Верховного судів).

Звісно, можна знову послатися на ст.51 БК і стверджувати, що в бюджеті-2017 видатки на судову систему обчислювалися якимось іншим робом. Але врешті-решт хтось із суддів пройде всі рівні судового оскарження і, можливо, переконає ВС, що людина не повинна залежати від того, чи врахував Уряд у проекті бюджету або змінах до нього (і парламент, ухвалюючи їх) необхідність виконувати законодавчі норми. Тим більше що на момент прийняття бюджету ці положення вже були ухвалені.

@@ 21 декабря 2016 года 18:45 #

Ст. 133 ЗУ про судоустрий 2010 года предусматривает суд вознаграждение именно 10 минимальных. Закон 5130 внёс изменения в ЗУ о судоустройстве за 2016 год, но не в ЗУ за 2010 год. А положение ст 133 чиннисть не втратило.

@@ 21 декабря 2016 года 18:40 #

Вывод сами сделаете? Или дальше разжевать?

@@ 21 декабря 2016 года 18:39 #

23. До проходження кваліфікаційного оцінювання суддя отримує суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами).

@@ 21 декабря 2016 года 18:36 #

Закон втратив чинність, крім положень, зазначених у пунктах 7, 23, 25, 36 розділу XII Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, на підставі Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.545

@@ 21 декабря 2016 года 18:34 #

Мда. Откройте на рада гов юа ЗУ о судоустройстве за 2010 год и посмотрите что там втратило чинность. Это раз. А два, как тогда по втратившиму чиннисть закону будут платить суд вознаграждение, почитайте ЗУ о судоустройстве 2016 года.

Внести 21 декабря 2016 года 18:25 #

зміни до ЗУ,який втратив чинність неможливо

Я не пойму, 21 декабря 2016 года 18:23 #

с чего у всех такая уверенность, что вознаграждение должно считается по минималке в 3200? там же были изменения, что рассчитывают исходя из прожиточного минимума. ПыСы. Кстати, если верить тому, что пишут журналисты, то согласно ЗУ О госбюджете на 2017 год прожиточный минимум даже будет меньше 1 600 грн.

еще раз 21 декабря 2016 года 17:25 #

ДСА уже сказало, что денег нет, и в бюджете на 2017 заложена зарплдата по 1600, но это их проблемы. Чтоб не судиться, можно чтоб Рада судей дала розяснение, как это было по пятилеткам, что судейское вонаграждение расчитывать по 3200 и все. только нужно поднять этот вопрос сейчас, чтоб успели насчитывать с 01.01

Fff 21 декабря 2016 года 17:05 #

Только злочинно-воровское ДСА скулить будет что денег нет. А поднять ж.о-пу и иск запустить на минфин и н то слабо. Зачем кормить ДСА?

Да ладно?! 21 декабря 2016 года 17:05 #

Кто еще большим назовет минимальное вознаграждение?))

@@ 21 декабря 2016 года 16:59 #

Ну так и я о чем. Мин суд вознаграждение 32000.)))

с. 21 декабря 2016 года 16:52 #

Вот и я о чем!!! )))

для с 21 декабря 2016 года 16:52 #

не совсем так, в закон о ССмиСС 2010 г., по которому получают заплату большинство судей никто не менял, там 10 мин зарплат - оклад судьи, а минзарплата устанавливается только законом о госбюджете, а все остальные законы - геть!

@@ 21 декабря 2016 года 16:48 #

Уточните, в какой закон? Судьи не прошедшие квалиф получают судебное вознаграждение по закону 2010 года, а не 2016.

с. 21 декабря 2016 года 16:36 #

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №5130 внесены измения в ЗУ "Про СіСС" (нов.редакцию), и зарплата кратна минималке в сумме 1600 гривен.

123 21 декабря 2016 года 16:27 #

Все хороше, никого увольнять не будут, всех назначат, может быть по непонятной процедуре, но назначат. Поэтому нужно срочно решать вопрос по зарплатам. Принят бюджет. где минималка 3200, значит у нас с 1 января в два раза больше зарплата. Предлагаю, чтоб не судиться, путем Рады судей принять решение о порядке начисления окладов судей!!!!!!

???? 21 декабря 2016 года 15:11 #

Так вроде бы и "инсайдер", и "для инсайдера" говорят об одном и то же.... Уступки на тему ГРД и 2 отдельных порядка для пятилеток с рекоммендациями и без рекоммендаций?

Для "инсайдерсая...." 21 декабря 2016 года 14:14 #

При этом не забываем, что не отменён пункт 17 Переходных положений закона о СиСС, где все ещё есть норма о конкурсе

Для "инсайдерская ..." 21 декабря 2016 года 14:12 #

Касательно пятилеток без рекомендаций и без рекомендаций - принято в президентском варианте, оценивание; не увольнение как предлагалось поправками 995, 998. Пятилетки с рекомендациями - получают/не получают представление Президенту о назначении; Президент назначает. А цена, как Вы говорите, - усиление роли ГРД в деятельности ВККС и ВРП. При наличии негативного вывода ГРД, ВККС может дать рекомендацию о назначении 11 голосами. Всем надо просто почитать таблицу поправок-2 :), не лениться :) В стенограмме нет указания на проведение технико-юридических правок
У Вас очень неосведомлённый и далекий от темы инсайдер :)

1 21 декабря 2016 года 13:30 #

Да, но квалиф должны все судьи и так пройти

Будем ждать 21 декабря 2016 года 11:57 #

полного официального текста и надеяться на дальнейшее продолжение работы

Інсайдерська і-я 21 декабря 2016 года 11:42 #

Поправки "реформаторів" пройшли. Версія - ціна за п'ятирічок.
П'ятирічки з рекомендаціями - окрема процедура, але призначає гарант.
П'ятирічки без рекомендації - кваліфоцінювання, яке буде суттєво відрізнятись від того, що було раніше.
Небезпека -- під час технічних правок можуть з'явитись сюрпризи.

Разный или однинаковый порядок для 5-ок? 21 декабря 2016 года 11:36 #

Получается, что для пятилеток с рекоммендациями, которые уже на ВРП, и для пятилеток без рекоммендаций разный порядок назначения? Первые - до квалиф.оценивания, а вторые - после? Или я ошибаюсь?

В общем 21 декабря 2016 года 11:33 #

всем надо ждать официального текста. Одни пишут, что поправки псевдореформаторов не прошли. В то же время депутат Емец пишет, что судьи, которые выносили не правосудные решения по "майдановцам" не избегут наказания. Надо видеть текст, а потом уже обсуждать.

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