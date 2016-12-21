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Депутаты приняли Закон о Высшем совете правосудия (дополнено)

Верховный Совет Украины ночью 21 декабря принял Закон о Высшем совете правосудия. За соответствующий законопроект №5180 проголосовал 271 народный депутат.

ВСП будет коллегиальным органом государственной власти и судейского управления, цель которого - обеспечение независимости судебной власти и формирование честного и профессионального судейского корпуса. Согласно тексту документа, Высший совет правосудия предлагается наделить полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Также ВСП будет иметь полномочия лишать неприкосновенности судей. Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах. Высший совет правосудия наделен полномочиями назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.

Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по два назначает Президент, Верховный Совет, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Решения совета могут быть обжалованы только в Верховном Суде.

Официализация Закона о ВСП должна послужить толчком для принятия решения о проведении Съезда судей, поскольку переходными и заключительными положениями Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» предписано, что наивысший орган судейского самоуправления должен избрать трех членов ВСП (эти вакансии, напомним, образовались в связи с прекращением полномочий Генпрокурора, министра юстиции и с увеличением количественного состава этого органа с 20 до 21 члена) не позднее трех месяцев после вступления в силу закона, регулирующего деятельность органа, в который должен трансформироваться нынешний Высший совет юстиции.

Правда, в связи с принятием нового закона кадровая задача для съезда судей в части комплектации состава ВСП существенно усложнится. Пунктом 7 заключительных и переходных положений закона о ВСП предусмотрено, что если в день вступления в силу конституционных изменений соответствующим субъектом не назначено количество членов ВСЮ, которых такой субъект должен был назначить в соответствии с законом, члена ВСП на соответствующую вакантную должность избирает съезд судей. На данный момент во ВСЮ не заполненными полностью остались квоты парламента и ученых-юристов, кроме того, освободилось одно место члена ВСЮ в связи с тем, что заместитель председателя этого органа Алексей Муравьев был уволен с должности судьи Высшего административного суда Украины по собственному желанию, что повлекло за собой потерю его членства во ВСЮ. Следовательно, судейскому сообществу предстоит делегировать в ВСП не троих своих представителей, а шестерых.

Кроме того, законом о ВСП урегулируется и вопрос избрания делегатов на съезд на переходной период. Прописывается, что до создания Верховного Суда в порядке и составе, которые определены новым профильным законом, избрание делегатов на главный судейский форум осуществляется таким образом: собрание судей Верховного Суда Украины избирает трех делегатов, а судейские коллективы Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины — по одному делегату от 20 судей, работающих в соответствующем суде.

Как ранее сообщала "Юридическая практика", ВСЮ обращался к депутатам с призывом поддержать указанный законопроект, поскольку от принятия указанного закона, в частности, зависит решение проблемы кадрового дефицита в судах, обновление судейского корпуса, принятие мер для обеспечения независимости судей.

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