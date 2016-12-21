Верховный Совет Украины ночью 21 декабря принял Закон о Высшем совете правосудия. За соответствующий законопроект №5180 проголосовал 271 народный депутат.
ВСП будет коллегиальным органом государственной власти и судейского управления, цель которого - обеспечение независимости судебной власти и формирование честного и профессионального судейского корпуса. Согласно тексту документа, Высший совет правосудия предлагается наделить полномочиями увольнять судей, вносить Президенту представления об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.
Также ВСП будет иметь полномочия лишать неприкосновенности судей. Кроме того, совет будет решать вопросы перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах. Высший совет правосудия наделен полномочиями назначать и увольнять председателя Государственной судебной администрации и его заместителей.
Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей, по два назначает Президент, Верховный Совет, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.
Решения совета могут быть обжалованы только в Верховном Суде.
Официализация Закона о ВСП должна послужить толчком для принятия решения о проведении Съезда судей, поскольку переходными и заключительными положениями Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» предписано, что наивысший орган судейского самоуправления должен избрать трех членов ВСП (эти вакансии, напомним, образовались в связи с прекращением полномочий Генпрокурора, министра юстиции и с увеличением количественного состава этого органа с 20 до 21 члена) не позднее трех месяцев после вступления в силу закона, регулирующего деятельность органа, в который должен трансформироваться нынешний Высший совет юстиции.
Правда, в связи с принятием нового закона кадровая задача для съезда судей в части комплектации состава ВСП существенно усложнится. Пунктом 7 заключительных и переходных положений закона о ВСП предусмотрено, что если в день вступления в силу конституционных изменений соответствующим субъектом не назначено количество членов ВСЮ, которых такой субъект должен был назначить в соответствии с законом, члена ВСП на соответствующую вакантную должность избирает съезд судей. На данный момент во ВСЮ не заполненными полностью остались квоты парламента и ученых-юристов, кроме того, освободилось одно место члена ВСЮ в связи с тем, что заместитель председателя этого органа Алексей Муравьев был уволен с должности судьи Высшего административного суда Украины по собственному желанию, что повлекло за собой потерю его членства во ВСЮ. Следовательно, судейскому сообществу предстоит делегировать в ВСП не троих своих представителей, а шестерых.
Кроме того, законом о ВСП урегулируется и вопрос избрания делегатов на съезд на переходной период. Прописывается, что до создания Верховного Суда в порядке и составе, которые определены новым профильным законом, избрание делегатов на главный судейский форум осуществляется таким образом: собрание судей Верховного Суда Украины избирает трех делегатов, а судейские коллективы Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины — по одному делегату от 20 судей, работающих в соответствующем суде.
Как ранее сообщала "Юридическая практика", ВСЮ обращался к депутатам с призывом поддержать указанный законопроект, поскольку от принятия указанного закона, в частности, зависит решение проблемы кадрового дефицита в судах, обновление судейского корпуса, принятие мер для обеспечения независимости судей.
Сохранить:
Контакты:
А як же норма Закону: "Суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами"
ЗУ 5130
А це цікава думка
Тому, ризикну висловити таку позицію, що всі п"ятирічки, що подали заяви про обрання безстроково і повноваження яких закінчились до набрання чинності Законом від 02.06.2016 року (зміни до Констиції в частині правосуддя), однак вони так і не були обрані безстроково палламентом, або ВККС не встиг жодного рішення ухвалити про рекомендування обрати безстроково (або відмовити), то на всіх цих суддів поширюється цуй пункт Закону "Про ВРП":
Цитую те, що ухвалили:
Як не дивно, але решта законників можуть навіть виграти від цього. Адже парламент учергове ловив гав, голосуючи за проект №5130, оскільки не вніс аналогічних змін до закону №2453-VI. Якщо на наступному тижні мінімальну зарплату все ж підвищать до 3200 грн., як обіцяв Прем’єр, то всім суддям першої інстанції, які не проходили кваліфоцінювання, має бути встановлений посадовий оклад у розмірі 32000 грн. (35200 — апеляційного, 38400 — спеціалізованого та 41600 — Верховного судів).
Ст. 133 ЗУ про судоустрий 2010 года предусматривает суд вознаграждение именно 10 минимальных. Закон 5130 внёс изменения в ЗУ о судоустройстве за 2016 год, но не в ЗУ за 2010 год. А положение ст 133 чиннисть не втратило.
Вывод сами сделаете? Или дальше разжевать?
23. До проходження кваліфікаційного оцінювання суддя отримує суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами).
Закон втратив чинність, крім положень, зазначених у пунктах 7, 23, 25, 36 розділу XII Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, на підставі Закону № 1402-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.545
Мда. Откройте на рада гов юа ЗУ о судоустройстве за 2010 год и посмотрите что там втратило чинность. Это раз. А два, как тогда по втратившиму чиннисть закону будут платить суд вознаграждение, почитайте ЗУ о судоустройстве 2016 года.
зміни до ЗУ,який втратив чинність неможливо
с чего у всех такая уверенность, что вознаграждение должно считается по минималке в 3200? там же были изменения, что рассчитывают исходя из прожиточного минимума. ПыСы. Кстати, если верить тому, что пишут журналисты, то согласно ЗУ О госбюджете на 2017 год прожиточный минимум даже будет меньше 1 600 грн.
ДСА уже сказало, что денег нет, и в бюджете на 2017 заложена зарплдата по 1600, но это их проблемы. Чтоб не судиться, можно чтоб Рада судей дала розяснение, как это было по пятилеткам, что судейское вонаграждение расчитывать по 3200 и все. только нужно поднять этот вопрос сейчас, чтоб успели насчитывать с 01.01
Только злочинно-воровское ДСА скулить будет что денег нет. А поднять ж.о-пу и иск запустить на минфин и н то слабо. Зачем кормить ДСА?
Кто еще большим назовет минимальное вознаграждение?))
Ну так и я о чем. Мин суд вознаграждение 32000.)))
Вот и я о чем!!! )))
не совсем так, в закон о ССмиСС 2010 г., по которому получают заплату большинство судей никто не менял, там 10 мин зарплат - оклад судьи, а минзарплата устанавливается только законом о госбюджете, а все остальные законы - геть!
Уточните, в какой закон? Судьи не прошедшие квалиф получают судебное вознаграждение по закону 2010 года, а не 2016.
Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №5130 внесены измения в ЗУ "Про СіСС" (нов.редакцию), и зарплата кратна минималке в сумме 1600 гривен.
Все хороше, никого увольнять не будут, всех назначат, может быть по непонятной процедуре, но назначат. Поэтому нужно срочно решать вопрос по зарплатам. Принят бюджет. где минималка 3200, значит у нас с 1 января в два раза больше зарплата. Предлагаю, чтоб не судиться, путем Рады судей принять решение о порядке начисления окладов судей!!!!!!
Так вроде бы и "инсайдер", и "для инсайдера" говорят об одном и то же.... Уступки на тему ГРД и 2 отдельных порядка для пятилеток с рекоммендациями и без рекоммендаций?
При этом не забываем, что не отменён пункт 17 Переходных положений закона о СиСС, где все ещё есть норма о конкурсе
Касательно пятилеток без рекомендаций и без рекомендаций - принято в президентском варианте, оценивание; не увольнение как предлагалось поправками 995, 998. Пятилетки с рекомендациями - получают/не получают представление Президенту о назначении; Президент назначает. А цена, как Вы говорите, - усиление роли ГРД в деятельности ВККС и ВРП. При наличии негативного вывода ГРД, ВККС может дать рекомендацию о назначении 11 голосами. Всем надо просто почитать таблицу поправок-2 :), не лениться :) В стенограмме нет указания на проведение технико-юридических правок
Да, но квалиф должны все судьи и так пройти
полного официального текста и надеяться на дальнейшее продолжение работы
Поправки "реформаторів" пройшли. Версія - ціна за п'ятирічок.
Получается, что для пятилеток с рекоммендациями, которые уже на ВРП, и для пятилеток без рекоммендаций разный порядок назначения? Первые - до квалиф.оценивания, а вторые - после? Или я ошибаюсь?
всем надо ждать официального текста. Одни пишут, что поправки псевдореформаторов не прошли. В то же время депутат Емец пишет, что судьи, которые выносили не правосудные решения по "майдановцам" не избегут наказания. Надо видеть текст, а потом уже обсуждать.
Какую работу вы бы доверили искусственному интеллекту?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
Конкурс по продаже прав требования от УниКредит Банк Чешская Республика и Словакия, a.c.
Адвокат Надежды Савченко Илья Новиков проведет мастер-класс
Открыто экспертное объединение "Артифекс"
Асоціація адвокатів України запрошує на VІ Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу
Компании Intelligent Solution Group Ltd исполнилось 4 года
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: