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Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:28

Парламентарии поддержали Закон о создании Финансовой полиции и единого реестра НДС

Верховный Совет во втором чтении и в целом приняла закон, который предусматривает создание Финансовой полиции и единого реестра НДС.

"За" законопроект №5368 проголосовали 240 народных депутатов.

Закон предусматривает введение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС, согласно которому средства, подлежащие возмещению будут перечисляться в автоматическом режиме.

Также документ предусматривает ликвидацию налоговой милиции и создание нового органа - Финансовая полиция, деятельность которого будет регламентироваться отдельным законом.

Как известно, на заседании комитета Верховного Совета по вопросам налоговой и таможенной политики во вторник, депутаты убрали из законопроекта предложение о передаче баз данных от ГФС в Минфин, которую правительство и Минфин ранее называли одной из ключевых антикоррупционных норм в этом проекте.

Глава комитета Нина Южанина заявила, что отказ от этой статьи является требованием Международного валютного фонда.

Комитет выступил с инициативой до 1 июля провести независимый аудит этих баз данных, после чего Кабинет министров будет решать вопрос их мониторинга, администрирования и контроля.