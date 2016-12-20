Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:27

АЮУ выступила с заявлением относительно назначениия вне конкурса судей, полномочия которых прекратились

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) обнародовала заявление относительно необходимости назначения судей, полномочия которых прекратились, вне конкурса (по законопроекту «О Высшем совете правосудия», рег. № 5180 от 23.09.2016 года). Об этом сообщается на сайте АЮУ.

Ассоциация юристов Украины обращается к народным депутатам Украины о необходимости предусмотреть механизма однократного назначения без конкурса на должность судей, назначенных на должность судьи сроком на пять лет, полномочия которых прекратились с окончанием срока полномочий, в законопроекте «О Высшем совете правосудия» (рег. № 5180 от 23.09.2016 года).

Ассоциация поддерживает реформирование судебной системы Украины, которое должно повысить авторитет суда, способствовать формированию независимого и профессионального суда.

В подпункте 2 пу6нкту 16-1 Переходных положений Конституции Украины предусмотрено, что полномочия судей, назначенных на должность сроком на пять лет, прекращаются с окончанием срока, на который они были назначены. Такие судьи могут быть назначены на должность судьи в порядке, определенном законом.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 02.06.2016 года, замещение вакантных должностей судей осуществляется на конкурсной основе.

На сегодня в судебной системе наблюдается нехватка судей. Более 2000 судей уволились около 1000 судей не имеют полномочий. В течение 2017-2018 года прекратятся полномочия у более 1000 судей, избранных по конкурсу под контролем международных организаций. По данным ВККС в более 200 судах нехватка судей составляет более 50%.

Такая ситуация приводит к тому, что судьи, которые имеют полномочия осуществлять судопроизводство, работают с чрезмерной нагрузкой и не могут обеспечить разумные сроки рассмотрения дела.

Принятие Закона в реестре № 5180 без предвидения возможности однократного назначения без конкурса на должность судьи судей, назначенных на должность сроком на 5 лет, полномочия которых прекратились, может привести к прекращению работы многих судов. Осуществление конституционного права человека на доступ к суду будет существенно затруднено.

В 2015 году Ассоциация уже делала открытое обращение к Председателю Верховного Совета Украины Владимиру Гройсману и Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергею Козьякову по ситуации, сложившейся с избранием судей бессрочно и предостерегала, что такие действия могут иметь негативные последствия для правовой системы Украины.

«Мы осознаем сложность ситуации, сложившейся с назначением судей, и важность реформирования судебной власти в Украине. Однако подчеркиваем недопустимость ухудшения ситуации с доступом в суд и затягивания рассмотрения судебных дел.

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения оптимальной нагрузки на судей и обеспечения рассмотрения дел в разумные сроки, Ассоциация юристов Украины просит народных депутатов Украины предусмотреть в законопроекте «О Высшем совете правосудия» (рег. № 5180 от 23.09.2016) одноразовый механизм назначения на должности судей, которые были назначены на должности сроком на 5 лет и не привлекались к дисциплинарной ответственности, вне конкурса, по результатам квалификационного оценивания», - отметили в заявлении АЮУ.