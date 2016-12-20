Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:24

Депутаты отказались отменять возможность досрочного выхода на пенсию участникам АТО

Верховный Совет не отменил возможность досрочного выхода на пенсию для участников боевых действий и АТО. Парламентарии провалили проект постановления об отклонении закона о возможности досрочного выхода на пенсию для участников АТО.

Законопроектом предусматривается, что участники боевых действий имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.