Сегодня 22 декабря 2016 года, 15:25

АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Киевское областное территориальное отделение АМКУ 20 декабря обязало Киевсовет в месячный срок отменить свое решение о запрете продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков в столице с 23:00 до 10:00.

Как отмечает АМКУ, своим решением Киевсовет нарушил пункт 3 статьи 50 и абзац 9 части 2 статьи 15 закона «О защите экономической конкуренции», то есть совершил антиконкурентные действия в части установления не предусмотренных законами Украины запретов и ограничений для реализации товаров.

Напомним, решение о запрете продавать алкоголь ночью Киевсовет принял 22 сентября. Запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях под ограничения не подпадает.

Кроме запрета продавать алкоголь в магазинах ночью, в столице с марта действовал полный запрет на продажу алкоголя в киосках. Впрочем, это решение Киевсовета накануне отменил суд.